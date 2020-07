Waarom Oostenrijk plots een populaire bestemming is voor wielerstages Bart Audoore

08 juli 2020

11u00 2 Wielrennen De Dolomieten, de Sierra Nevada, de Teide, de Alpen: stuk voor stuk populaire bestemmingen voor wielerstages. Maar deze zomer krijgen ze fikse concurrentie vanuit onverwachte hoek. Waarom is Oostenrijk plots zo hot in het peloton?

Er is een goeie reden waarom wielerploegen Oostenrijk links laten liggen in de winter: in de sneeuw is het moeilijk fietsen. Maar als zomerbestemming kan het dus wel. Zowel Jumbo-Visma, Sunweb als Bora-Hansgrohe verkiezen Oostenrijk deze maand boven meer vertrouwde plekken in Spanje, Frankrijk of Italië.

“Het eerste waar je rekening mee houdt als je een stageplek zoekt, zijn de trainingsfaciliteiten”, zegt Ard Bierens, woordvoerder van Jumbo-Visma. En die zijn in Oostenrijk prima: je kan er klimmen, maar ook trainen in het dal, op wegen die goed worden onderhouden. “Er zijn ook veel goeie hotels dankzij de skisport”, zegt Bierens. “En in de zomer is er volop plaats.” Als ploeg kan je kiezen om op hoogte te slapen of gewoon beneden in het dal te blijven, opties genoeg. Bora-Hansgrohe verblijft momenteel in Sölden in het Ötztal. De kern is in vijf bubbels verdeeld: twee groepen slapen op hoogte, drie andere niet. “Wij kunnen elke renner een schema op maat aanbieden”, zegt teammanager Ralph Denk.

Veiliger

Jumbo-Visma koos voor Gerlos in het Zillertal. Alleen de renners die straks de Tour rijden zijn daar niet bij: zij trekken naar de Alpen, omdat ze daar meteen ook een reeks Touretappes kunnen verkennen. Team Sunweb verblijft iets verderop in Kühtai, ook in Tirol. “We hebben voor Oostenrijk gekozen omwille van de centrale ligging in Europa”, zegt woordvoerder Peter Reef. “Dat maakt dat de renners met de wagen kunnen reizen, wat veiliger is dan vliegen in deze tijden. De reden waarom we in Kühtai zitten, is omdat Joost Romeijn, de eigenaar van Sunweb, er een hotel heeft dat exclusief voor ons beschikbaar is. We zitten geïsoleerd in onze teambubbel, op 2.000m hoogte. Perfect dus.”

Corona speelt tegenwoordig altijd mee. Dat Oostenrijk als een van de eerste landen het licht op groen zette en reizen opnieuw mogelijk maakte, bepaalde mee de keuze van de teams. Het is er momenteel veiliger dan in bepaalde regio’s in Spanje.

Een laatste element is het financiële - uiteraard niet onbelangrijk. De ploeg van Peter Sagan heeft Ötztal als cosponsor. Bij Sunweb is er zoals gezegd de aanbieding van het sponsorhotel. “En ook wij worden gesponsord”, zegt de woordvoerder van Jumbo-Visma. “Zillertal Arena (een groot skigebied, red.) betaalt ons verblijf en ons eten om op die manier hun regio in de kijker te zetten. Dat is heel fijn, maar de kans is reëel dat we anders ook voor Oostenrijk hadden gekozen: een deel van de ploeg is er de voorbije jaren al een aantal keer op stage geweest in de zomer.”

