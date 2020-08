Waarom ook Jasper Stuyven in het weg-EK bij de favorieten mag worden gerekend: “Mijn Omloop-benen zijn (bijna) terug” Joeri De Knop in Frankrijk

25 augustus 2020

20u00 0 Wielrennen België presenteert zich morgen, op het EK in Plouay, als een driekoppige draak. Met Greg Van Avermaet, Oliver Naesen en… Jasper Stuyven (28) als kopmannen. De winnaar van de Omloop voelt zich lekker in zijn vel en vooral: “ik heb zin in de titelstrijd.”

Vergeet 2019. Dit is 2020. ‘Het Coronajaar’, weliswaar. Maar een seizoen dat nú al moeilijk stuk kan voor Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Hij won de Omloop, werd vijfde in Kuurne-Brussel-Kuurne en dertiende in een lastige Parijs-Nice. Toen viel het doek. “Frustrerend, die eerste paar weken van de lockdown”, geeft hij toe. “Ik had net de hoofdvogel afgeschoten in het Vlaamse openingsweekend. En zat met een stel benen die er wel eens míjn voorjaar hadden kunnen van maken.” Al snel draaide hij de knop om. “Ik bekeek het positief. Iederéén had keihard gewerkt in de winter, iederéén wilde koersen winnen. Maar terwijl heel veel jongens hun vorm niet eens konden etaleren, was ik er tenminste al voor beloond.”

Dit is een mooie kans op succes, op een mooi parcours dat me echt goed ligt. Zonde zou het zijn om zo’n kans te laten liggen. Jasper Stuyven

Het zorgde voor een bevrijd hoofd. “Ik was einde contract en wilde de ploeg absoluut tonen dat mijn rampzalige voorjaar van 2019 een ‘accident de parcours’ was. Geen referentie voor wat ik in se waard ben. Dat lukte dus. Zonder die zege in de Omloop, had ik me ongetwijfeld ambetanter gevoeld. Dan hadden twijfels en stress wat meer de kop opgestoken. Nu nam het veel druk weg. En het zorgde in de voorbereiding op de herstart van het seizoen voor belangrijke gemoedsrust. Ik heb goed kunnen trainen, zonder hinderende externe factoren. En voel me opnieuw lekker in mijn vel.”

Stuyven bouwde terug op via de Ronde van Burgos en de Ronde van Polen. Tussendoor werd hij al eens vijfde in het Circuito de Getxo. Na een hoogtestage met zijn team reed hij de voorbije tien dagen thuis in Monaco rond met een zeer goed gevoel. “Ik zal niet zeggen dat ik nú al weer over de benen van de Omloop beschik. Maar het gaat op z’n minst toch die richting uit.” Straks, in de Tour, moet hij op zijn sterkst zijn. Het EK neemt hij er ‘en passant’ bij. “Ze waren er niet meteen happig op bij Trek-Segafredo, Het was wat afwachten hoe de rolverdeling zou zijn. Had ik de hele tijd moeten controleren of in dienst rijden, zouden de ploeg en ik het wellicht minder hebben zien zitten. Maar dit is een mooie kans op succes, op een mooi parcours dat me echt goed ligt. Zonde zou het zijn om zo’n kans te laten liggen.”

Dat hij denkt de trui wel te mogen ambiëren, drukt Stuyven het voorzichtig uit. “Ik heb er zin in. België kan tegenwoordig altijd en overal voor winst gaan, op gelijk welk parcours. Dat moet ook hier het doel zijn. We kunnen onze collectieve kracht uitspelen. Ik hoop op een harde koers, met veel actie. Greg, Oli en ik zijn de beschermde pionnen. Maar we hebben ook nog andere sterke renners, die we in geval van een attractief wedstrijdverloop hun gang kunnen laten gaan. Genre Xandro Meurisse. Remember Glasgow, twee jaar geleden. Daar reed hij, in dezelfde rol, de finale. En werd hij zowaar zesde. Een scenario dat zich perfect zou kunnen herhalen.”

