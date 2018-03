Waarom Mark Cavendish ondanks gebroken rib aan de start staat van Milaan-Sanremo XC

15 maart 2018

15u04 0 Wielrennen Mark Cavendish brak vorige week een rib tijdens de Tirreno-Adriatico, maar maakt nu toch zijn opwachting in Milaan-Sanremo. Niet super en toch van de partij in een koers van 291 kilometer. Waarom? “Het is voor hem belangrijk dat hij ritme opdoet”, klinkt het bij Dimension Data-ploegleider Jean-Pierre Heynderickx.

“Het is al geleden van in de Ronde van Oman dat hij nog eens echt in competitie zat (Cavendish viel eerder ook al in de openingsrit van de Ronde van Abu Dhabi, red). Als je nu nog eens Milaan-Sanremo overslaat, dan wordt het nóg moeilijker om erna in competitie te geraken", luidt het bij Heynderickx. "Of hij kan winnen? Moeilijk, zeker gezien de achterstand die hij nu heeft opgelopen. Maar als je start, is er altijd een kans. Hij moet zaterdag maar zien hoe het in koers aanvoelt. Als dat gevoel niet super is, zal hij zich mogelijk opofferen voor de ploeg. Afwachten.”

Cavendish wist in het verleden één keer Milaan-Sanremo te winnen. Dat gebeurde in 2009, nota bene de honderdste editie van de Italiaanse klassieker. Met een ultieme jump kon 'The Manx Express' Heinrich Haussler alsnog remonteren. Wilt u die sprint graag nog eens terugzien? Beelden hieronder.