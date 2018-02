Waarom Jürgen Roelandts er niet aan te pas kwam in de Omloop Bart Audoore

24 februari 2018

19u12 0 Wielrennen Jürgen Roelandts (32) werd in de finale van de Omloop aan de zijde van Greg Van Avermaet verwacht, maar de nieuwe aanwinst van BMC kwam niet in het stuk voor en haalde de finish niet.

“We wilden het op voorhand niet zeggen, maar Jürgen is vrijdag zwaar gevallen op training”, vertelde ploegleider Valerio Piva na de aankomst. “Hij is weggeschoven op een rotonde en viel hard op zijn heup. Net op de plek waar hij een paar maanden geleden werd geopereerd. Heel pijnlijk."

"Jürgen heeft een grote bloeduitstorting en heeft ook last aan de nek. We hebben lang getwijfeld of we hem zouden laten starten, maar dit was de eerste koers in Vlaanderen: hij wilde zelf ook graag. Het is tegengevallen, maar we kunnen hem niks verwijten. Gelukkig is er niks gebroken. Of hij kan starten in Kuurne-Brussel-Kuurne is heel onzeker. Ik denk dat we een vervanger zullen moeten aanduiden.”