Waarom je maar beter zo diep mogelijk in het peloton kunt zitten: "54 km/u, en het voelt alsof je 12km/u rijdt" Marc Ghyselinck

10 juli 2018

08u58

Bron: Eigen berichtgeving 1 Wielrennen Vraag voor Thomas De Gendt: hoe hard moet hij rijden om uit de greep van het peloton te blijven? Schiftingsvraag: op hoe ver van de streep moet hij dan aanvallen, om zeker te zijn van ritwinst? Als De Gendt het niet weet, moet hij maar bij professor Bert Blocken te rade. Die heeft er een windtunnelstudie van gemaakt.

Elf keer in de ontsnapping, op eenentwintig etappes. Thomas De Gendt reed in de Tour de France 2017 liefst 1.047 kilometer in de aanval. Maar winnen zat er niet in.

Maar nu is er goed nieuws. Aan de Technische Universiteit Eindhoven heeft de Belgische hoogleraar Bert Blocken uitgerekend waar en wanneer een renner moet aanvallen, om straks een rit te winnen.

