Waarom het Belgisch vrouwenwielrennen zo traag evolueert: "Er komen amper rensters bij" Thomas Lissens

21 maart 2018

18u33 0 Wielrennen De VRT zendt de komende elf dagen drie Belgische WorldTour-koersen voor vrouwen live uit. Morgen de Women Classic Brugge-De Panne, later volgen Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen. Broodnodig, zo blijkt. Het Belgische vrouwenwielrennen komt van ver, maar de evolutie verloopt traag. Té traag.

Prestaties • "Alleen toppers scoren"

Jolien D’hoore pakte brons op de Spelen in Rio, won de afgelopen twee jaar drie WorldTour-koersen op de weg en in 2017 kroonde ze zich samen met Lotte Kopecky tot wereldkampioene in de ploegkoers. Nicky Degrendele volgde dat voorbeeld dit jaar in het keirin, Ann-Sophie Duyck werd tweede op het EK tijdrijden, Elke Vanhoof werd Europees kampioene BMX in 2015 en Sanne Cant pakte al twee seizoenen na elkaar de regenboogtrui in het veld. Heel knap. Maar na D’hoore en co gaapt de grote leegte, zeker op de weg.

"De Belgische vijver om talenten uit te vissen is gewoon veel te klein", aldus Christel Herremans. "We scoren wel, maar dat komt uitsluitend door onze toppers." Jolien D’hoore zal dus nog wel even de vaandeldraagster blijven. Dat verwacht ze zelf ook. "Het niveau op internationaal vlak ligt hoog, té hoog voor het overgrote deel van de Belgische rensters. En ik zie dat niet meteen veranderen. Van de maatregelen die nu worden getroffen, zal het resultaat pas over een tiental jaar te zien zijn."

