Waarom Alaphilippe zijn titel in de Waalse Pijl niet verdedigt: "Hij mag even vieren met de familie" BA

29 september 2020

08u57 0 Wielrennen Zondagavond beslisten ze bij Deceuninck-Quick.Step dat Julian Alaphilippe (28) morgen zal passen voor de Waalse Pijl. De logische uitleg: de wereldkampioen heeft nood aan wat fysieke en mentale rust.

"Je mag niet onderschatten wat er de voorbije dagen en weken allemaal op Alaphilippe is afgekomen", zegt ploegleider Tom Steels. "De combinatie Tour-WK is sowieso zwaar. Als je zoals Julian zondag heel diep bent gegaan, dan is het normaal dat je daarna even moet bekomen. De inspanningen van het WK zullen twee à drie dagen in zijn benen hangen."

Niet ideaal om dan de Muur van Hoei aan te vallen, dé helling waar enkel de meest frisse en explosieve benen kans maken. Daarnaast is er ook het mentale aspect. "Ik weet niet of Julian al goed beseft dat hij wereldkampioen is", zegt Steels. "We moeten hem tijd geven om dat even te laten bezinken. We moeten het hem ook gunnen om even te vieren met de familie. Sinds de start van de Tour is hij amper een paar dagen thuis geweest.”

Liever fris hoofd in Luik

"Als we hem zouden laten doorkoersen, dan riskeren we woensdag een Alaphilippe aan vijftig procent te hebben, en zondag opnieuw een Alaphilippe aan vijftig procent. We hebben liever dat hij met een fris hoofd in Luik start."

Ook dat speelde mee in de keuze van de ploeg: het programma dat nog rest. Alaphilippe rijdt straks ook nog de Amstel Gold Race en de Ronde van Vlaanderen. "Julian start altijd om te winnen", zegt Steels. "Maar als hij daar iets wil betekenen, neemt hij nu beter even gas terug."

Alaphilippe wordt in de selectie voor de Waalse Pijl vervangen door een extra werkpaard, Tim Declercq. "We hebben nu niet meer de topfavoriet en zullen de tactiek moeten aanpassen", zegt Steels. "Met Jungels, Devenyns en Cavagna moeten we niet wachten tot de laatste keer de Muur van Hoei. Bagioli kan eventueel wel wachten, maar hij is nog jong. Normaal is het de bedoeling dat we meer koers gaan maken.”

Lees ook: Elke dag koers tot 8 november: zo indrukwekkend ziet de wielerkalender van dit najaar eruit