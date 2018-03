Waar waren de grote kanonnen? Sagan, Van Avermaet en co gaven niet thuis op de Toscaanse grindwegen TLB

03 maart 2018

17u11

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Is dat Greg Van Avermaet? Neen, het is ploegmaat Stefan Küng. Is dat Philippe Gilbert? Nee, da's Pieter Serry. Om maar te zeggen: de grote kanonnen waren vandaag onzichtbaar in de Strade Bianche. En niet enkel de Belgische speerpunten stelden teleur op de Toscaanse grindwegen. Peter Sagan en zijn ploeg gaven tactisch niet thuis en dat kan eveneens gezegd worden over tweevoudig ex-winnaar Michal Kwiatkowski.

Greg Van Avermaet, geen enkel moment in beeld (34ste op 13'05")

Op 65 kilometer van de meet begon de Strade Bianche écht. Kwiatkowski verscheen op de voorposten en in de achtervolgende groep kregen we alle favorieten te zien. Of toch bijna allemaal. Van Greg Van Avermaet was op dat moment al geen spoor. Een mindere dag? Het zal later moeten blijken. 'Gouden Greg' kwam uiteindelijk nooit in het stuk voor en moest de BMC-hoofdrol aan de Zwitser Stefan Küng laten.

Philippe Gilbert, nooit in de buurt van de zege (36ste op 13'05")

Gilbert won de Strade al in 2011, maar vandaag kwam de Waal op geen enkel moment in de buurt van een tweede zege. Twee renners van Quick.Step-Floors eindigden in de top-tien, maar dat waren Zdenek Stybar (zevende) en Pieter Serry (negende). Gilbert moest zich tevreden stellen met een onopvallende rol in Italië en dat is een teleurstelling voor een ex-winnaar.

Michal Kwiatkowski, gegokt maar verloren (30ste op 10'57")

Anders dan Van Avermaet en Gilbert kon Kwiatkowski zich wel tonen. Heel vroeg zelfs. Als een duiveltje uit een doosje verscheen de tweevoudig winnaar van de Strade Bianche op 65 kilometer van de streep plots helemaal vooraan. De Pool kon samen met onder anderen Wout van Aert en Alejandro Valverde wegrijden van de andere favorieten en 'Kwia' gaf ook een goede indruk.

Maar toen Romain Bardet en Van Aert het hazenpad kozen, had ook de Pool geen antwoord in huis. En op dat moment was Kwiatkowski's koers eigenlijk al gereden. Te vroeg zijn pijlen verschoten? Het kan. Feit is dat de kopman van Team Sky, toch de topfavoriet op de zege vandaag, nog minstens een jaar zal moeten wachten om het record van Fabian Cancellara te evenaren.

Sagan, welk tactisch plan? (8ste op 2'08")

Ook Peter Sagan was wel op de afspraak. De wereldkampioen zat in de achtervolgende groep toen Kwiatkowski in het offensief trok. Sagan maakte ook op eigen houtje de oversteek en toonde dat hij in orde was. Maar dat kan niet gezegd worden van de tactiek die zijn ploeg hanteerde.

De ploeg van Sagan stond er: diep in de finale had 'Peto' met Oss, Burghardt en Mühlberger nog drie maats in zijn buurt. Maar die ploegmaats deden bitter weinig om de kloof met Van Aert en Bardet kleiner te maken. Benoot en Serry mochten nog wegrijden en pas als de kloof al te groot was, begonnen de BORA-mannen te rijden. Het kalf was echter al verdronken en Sagan moest vrede nemen met een achtste plaats.

Zdenek Stybar, net niet goed genoeg (7de op 1'42")

Vlak voor Sagan rolde Zdenek Stybar over de meet. Als ex-veldrijder en ex-winnaar van de Strade was Stybar de vooruitgeschoven man bij Quick.Step-Floors. De 32-jarige Tsjech reed zeker niet onzichtbaar, maar op de cruciale momenten was 'Styby' net niet goed genoeg om zijn wagonnetje te kunnen aanpikken. Ook de ex-veldrijder kwam nooit in de buurt van de overwinning.