WAALSE PIJL RETRO: Een ingetogen handje, een tros Spaanse klimgeiten en een Australische regenboogtrui Dries Mombert

18 april 2018

07u30 0 Wielrennen De Waalse Pijl. Voor ons het perfecte moment om in de recente geschiedenisboeken te duiken. Een heroïsche editie, een vergeten winnaar of gewoon zomaar. Vandaag keren we terug naar de dag waarop een regerende wereldkampioen de Muur van Hoei met succes wist te temmen. De Waalse Pijl anno 2010.

Wint Alejandro Valverde vandaag voor de elvendertigste keer de Waalse Pijl? Het is zowat de enige vraag die er toe doet bij aanvang van de voorlaatste heuvelklassieker. Met vijf zeges is Valverde de absolute recordhouder van de wedstrijd. De 37-jarige Spanjaard won de Waalse Pijl in 2006 (!) voor de eerste keer, vanaf 2014 tekende hij voor een quadruple. Ook de jaren daarvoor was het rijk aan de Spanjaarden. In 2013 won Dani Moreno op de Muur van Hoei, in 2012 was het de beurt aan Joaquim Rodriguez.

Spaanse factor

Dat de Spaanse factor de laatste jaren dus áltijd aanwezig is in de Waalse Pijl, is een understatement. Zo ook in 2010, want naast Valverde staan ook de andere Spanjaarden met stip genoteerd voor de Ardennenklassieker. Niemand minder dan Tour-winnaar Alberto Contador heeft zijn zinnen op de Waalse Pijl gezet. Verder zijn ook namen als Andy Schleck, Philippe Gilbert en Damiano Cunego present.

Tankink

Zoals wel vaker kleurt een groep vluchters het wedstrijdbegin. Hoewel hun voorsprong niet onaardig is, zal geen van hen het tot diep in de finale uitzingen. Loosli en Bram Tankink komen het verst. Zij overleven de eerste passage over de Muur van Hoei. Nog dertig kilometer te gaan.

Schleck

Op die Muur van Hoei profiteren Fränk Schleck en Roman Kreuziger om weg te rijden. De Tsjech en de Luxemburger slaan de handen in elkaar en komen naast Tankink en Loosli postvatten voorin. Twee (schaduw)-favorieten die zowaar anticiperen. Iets wat we, op recente pogingen van Bob Jungels en Tim Wellens na, de laatste jaren maar weinig hebben gezien in de Waalse Pijl.

Spaanse armada's vol in de strijd

Terwijl Schleck en Kreuziger vooraan blijven samenwerken, slaan ook Contador en Valverde even de handen in elkaar. Beide conquistadores laten hun teams werken. In de spits van het peloton trekken Astana en Caisse d'Epargne de kop.

Valpartij

Door het loeiharde tempo lopen enkele renners averij op in de aanloop naar de absolute finale op de Muur van Hoei. Terwijl een van Contadors ploegmakkers zijn wonden likt, valt de voorwacht van het peloton Kreuziger en Schleck op de nek. De climax is klaar om los te barsten.

Contador vraagt Anton ten dans

En dat doet het ook op de Muur van Hoei. Op de 1,3 kilometer lange slotklim krijgen we zoals verwacht vuurwerk te zien. Contador aarzelt niet en zet al vroeg aan. 'El Pistolero' vraagt Igor Anton ten dans en die gaat gretig in op het verzoek van de Madrileen. De Euskaltel-renner neemt Contador mee. Ook Kreuziger weert zich na zijn vluchtpoging nog als een duivel in een wijwatervat.

Op weg naar de zege

Lichtgewichten Anton en Contador overleven de steilste stroken met een stijgingspercentage rond de 20%. De zege ligt de twee Spanjaarden voor het grijpen. Contador steekt als eerste zijn hand uit en heeft op 200m van de meet alle kaarten in handen om zijn eerste heuvelklassieker te winnen.

Twee duivels

Uit de achtergrond komen wel nog twee wiegende figuren opzetten. De ene doet dat iets hoekiger dan de andere, maar sleept zich zo stukje bij beetje wel dichter op het wiel van Contador. Het is zowaar Cadel Evans die zijn jump perfect weet te timen. Op iets meer dan 100 meter van de meet komt de Australische wereldkampioen naast een geplafonneerde Contador.

Purito

Van Valverde is op dat moment geen spoor te bekennen. Voormalige meesterknecht Joaquim Rodriguez doet het daartegenover wél uitstekend. 'Purito' klautert in het shirt van Katusha ook naar het wiel van Contador. Twee Spanjaarden en een Australiër, maar wie wint nu de 74ste Waalse Pijl?

Spanje net niet boven

Contador is alvast een vogel voor de kant. De Astana-renner verliest in de laatste meters heel wat terrein op Evans en ook Rodriguez kan het wiel van zijn gezel uit de achtergrond niet houden. Purito strandt op twee, Contador op drie. Anton legt beslag op de vierde stek.

Met het handje

Eén man steekt al het Spaanse geweld naar de kroon: Cadel Evans. De regerende wereldkampioen wint in 2010 zijn eerste en enige heuvelklassieker en dan nog wel in de regenboogtrui. Na Claude Criquielion in 1985 is hij de volgende wereldkampioen die mag vieren op de Muur van Hoei. En dat doet Evans uiteraard ingetogen. Schuchter zwaaiend met een haast pauselijk handje zet hij zich in een rijtje met onder meer Eddy Merckx, Rik Van Steenbergen en Fausto Coppi. Eén jaar later zou de Australiër op 34-jarige leeftijd nog de Tour winnen.