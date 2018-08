Zes weken na opgave in de Tour slijpt Benoot in de Vuelta zijn mes voor zinderend najaar: "Ik moet me niet inhouden" ZES WEKEN NA OPGAVE IN TOUR IS BENOOT KLAAR VOOR ZINDEREND NAJAAR Marc Ghyselinck

25 augustus 2018

10u21 0 Vuelta Alleen zijn rechterschouder herinnert Tiesj Benoot (24) nog aan zijn pijnlijke val in de vierde rit van de Tour. Nu, ruim zes weken later, staat hij aan de start van de Vuelta, daarna volgen het WK en de Ronde van Lombardije. Het kan een zinderend najaar worden, weet Benoot.

Heb je je nog vaak afgevraagd hoe die valpartij in de Tour kon gebeuren?

"Ik was de eerste die viel. Ik zag een fiets vliegen naar de andere kant van de weg. Dat was de mijne. Hoe het precies gegaan is, weet ik nog altijd niet. Ik wilde naar voor opschuiven en plots kon ik geen kant meer op. Het doet er niet meer toe. Ik ben een heel voorjaar van pech gespaard gebleven. Ik ben niet één keer ziek geworden of zwaar gevallen. Ik heb het allemaal snel kunnen loslaten. Het lastigste was nog naar ritten vijf en zes kijken op tv, met aankomst in Quimper en Mûr de Bretagne. Daar had ik mijn zinnen op gezet."

Het medisch rapport van je val was indrukwekkend. Tweedegraads luxatie (ontwrichting) aan de rechterschouder, gekneusd schouderblad, breukje in wervel T10, gebarsten rib, acht hechtingen in het aangezicht en schaafwonden overal.

"Als je met 60 km/u valt en je draagt alleen een lycra pakje, heb je weinig bescherming, hé. Het is alsof je uit een rijdende auto wordt gegooid."

