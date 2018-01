Vuelta van 2018 heeft twee tijdritten en negen aankomsten bergop Redactie

13u41

Bron: AS, AD 2 Photo News Chris Froome tijdens de vorige editie van de Vuelta. Vuelta De Vuelta bevat dit jaar twee tijdritten en negen aankomsten bergop. Dat meldde de Spaanse krant AS gisteren één dag voor de officiële bekendmaking en vandaag heeft het gelijk gekregen op de officiële presentatie.

De klimgeiten zullen dit jaar dus opnieuw hun hart kunnen ophalen in de Ronde van Spanje. Met negen aankomsten bergop blijft de Vuelta zijn DNA trouw als koers voor mannen die bergop gensters kunnen slaan.

De Ronde van Spanje begint op 25 augustus met een korte individuele tijdrit. Ook de slotweek zal beginnen met een tijdrit. Uiteraard bevat de Vuelta weer de nodige bergetappes. Zo wordt de de Monte Oiz voor het eerst beklommen. Een 14 kilometer lange klim met deels asfalt, deels beton en stukken met hellingspercentages van 17 procent. In totaal zullen er negen aankomsten bergop zijn. Vorig jaar won Chris Froome de Vuelta.

"We wilden dat het gebergte opnieuw de sleutel tot succes zou vormen in de Vuelta", verklaarde wedstrijddirecteur Javier Guillen. "We zullen enkele nieuwe aankomsten bergop ontdekken. Die zullen ons toelaten een nieuwe elan te geven aan de race."

Naast negen aankomsten bergop zijn er ook zes ritten voor sprinters uitgestippeld en moeten de renners twee tijdritten afwerken, goed voor 40,7 km tegen de klok.

- rittenschema -

25/08: 1e rit Malaga - Malaga, 8 km (individuele tijdrit)

26/08: 2e rit Marbella - Caminito del Rey, 163,9 km

27/08: 3e rit Mijas - Alhaurin de la Torre, 182,5 km

28/08: 4e rit Vélez-Malaga - Alfacar, 162 km

29/08: 5e rit Grenada - Roquetas de Mar, 188 km

30/08: 6e rit Huercal-Overa - San Javier, 153 km

31/08: 7e rit Puerto Lumbreras - Pozo Alcon, 182 km

01/09: 8e rit Linares - Almaden, 195,5 km

02/09: 9e rit Talavera de la Reina - La Covatilla, 195 km

03/09: rustdag

04/09: 10e rit Salamanca - Fermoselle, Bermillo de Sayago, 172,5 km

05/09: 11e rit Mombuey - Luintra, 208,8 km

06/09: 12e rit Mondonedo - Phare de Estaca de Bares, Manon, 177,5 km

07/09: 13e rit Candas - La Camperona, 175,5 km

08/09: 14e rit Cistierna - Nava, 167 km

09/09: 15e rit Ribera de Arriba - Lacs de Covadonga, 185,5 km

10/09: rustdag

11/09: 16e rit Santillana del Mar - Torrelavega, 32,7 km (individuele tijdrit)

12/09: 17e rit Getxo - Balcon de Bizkaia, 166,4 km

13/09: 18e rit Ejea de los Caballeros - Lleida, 180,5 km

14/09: 19e rit Lleida - Andorra (Naturlandia), 157 km

15/09: 20e rit Escaldes-Engordany (Andorra) - Col de la Gallina, 105,8 km

16/09: 21e rit Alcorcon - Madrid, 112 km