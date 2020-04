Vuelta-start in Nederland definitief van de baan GVS

29 april 2020

09u26 0 Vuelta De geplande Vuelta-start in Nederland is definitief van de baan. Utrecht zou de Spaanse rittenkoers dit jaar op gang trappen, nadien volgden ook nog Breda en Den Bosch als steden. Maar door de verzetting naar een latere datum - de Vuelta zou nu op 1 november starten - is het technisch onmogelijk om die plannen te handhaven. Utrecht mikt nu op 2022.

Het verplaatsen van de drie etappes van augustus naar het najaar blijkt technisch onhaalbaar. Er vormen zich in november problemen rond de beschikbaarheid van accommodaties en het parcours, stelt de organisatie. “Wij wilden niets liever dan een start in Nederland en zijn dan ook teleurgesteld dat het vanwege deze vervelende omstandigheden niet door kan gaan”, zegt directeur Javier Gullién. “We hopen vurig dat we in 2022 door kunnen gaan met elkaar.” Ook vanuit Utrecht klinken geluiden om de start in Nederland nu met twee jaar uit te stellen.

Wegenwerken

“Het is duidelijk dat we heel teleurgesteld zijn”, reageert Martijn van Hulsteijn, de directeur van de ‘Vuelta Holanda’, de organisatie achter de Vuelta-start in Nederland. “We waren klaar om in augustus een fantastisch weekend te organiseren, maar door de wijziging in de UCI-kalender op 15 april veranderden de zaken. We hebben met alle partners een mogelijke nieuwe datum besproken, maar dat bleek te moeilijk. Drie etappes, op drie dagen, door 34 gemeentes, met telkens verschillende start- en aankomstplaatsen, dat was een brug te ver. Er waren in het najaar bijvoorbeeld veel wegenwerken voorzien in verschillende gemeentes. De impact zou te groot zijn. En dan laat ik nog de onzekerheid in deze coronatijden uit de discussie.”

Het zou de tweede keer geweest zijn dat de Vuelta in Nederland van start gaat, eerder gebeurde dat in 2009 in Assen.

🇪🇸 Cancelada la salida oficial de #LaVuelta20 desde los Países Bajos



🇬🇧 The official departure of La Vuelta 20 from The Netherlands is cancelled



🇫🇷 Annulation du départ officiel de La Vuelta 20 depuis les Pays-Bas La Vuelta (en casa 🏠)(@ lavuelta) link

