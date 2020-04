Vuelta ingekort tot 18 ritten en start in het Baskische Irun Redactie

29 april 2020

17u56 8 Vuelta De Ronde van Spanje zal dit jaar uit 18 in plaats van 21 etappes bestaan. De organisatie besliste de eerste drie ritten die in Nederland zouden doorgaan niet te vervangen. Het startschot wordt nu gegeven in het Baskische Irun met een etappe naar Eibar.

Eerder op de dag raakte bekend dat de Vuelta-start in Nederland wordt geannuleerd. Utrecht zou de Spaanse rittenkoers dit jaar op gang trappen, nadien volgden ook nog Breda en Den Bosch als steden. Maar door de verzetting naar een latere datum - de Vuelta zou nu op 1 november starten - is het technisch onmogelijk om die plannen te handhaven. Utrecht mikt nu op 2022.

Het verplaatsen van de drie etappes van augustus naar het najaar blijkt technisch onhaalbaar. Er vormen zich in november problemen rond de beschikbaarheid van accommodaties en het parcours, stelt de organisatie. “Wij wilden niets liever dan een start in Nederland en zijn dan ook teleurgesteld dat het vanwege deze vervelende omstandigheden niet door kan gaan”, zegt directeur Javier Gullién. “We hopen vurig dat we in 2022 door kunnen gaan met elkaar.” Ook vanuit Utrecht klinken geluiden om de start in Nederland nu met twee jaar uit te stellen.

Baskische start

De eerste drie etappes in Nederland worden niet vervangen. Zo gaat de 75ste editie van de Ronde van Spanje van start in het Baskische Irun met een tocht naar Eibar. Dat betekent eveneens dat deze Vuelta slechts uit achttien ritten zal bestaan.

De Ronde van Spanje zal dit jaar uit 18 in plaats van 21 etappes bestaan. De organisatie besliste de eerste drie ritten die in Nederland zouden doorgaan niet te vervangen. Het startschot wordt nu gegeven in het Baskische Irun met een etappe naar Eibar. De 75e editie van de Vuelta wordt de eerste in 35 jaar met minder dan 21 etappes. De vorige keer was in 1985, toen er negentien ritten op het programma stonden. Het is tevens van 1961 geleden dat de Ronde van Spanje in het Baskenland begon. Toen was San Sebastian de startplaats.

“In het Baskenland bestaat er een grote passie voor het wielrennen, en dat maakt deze wijziging in de planning heel wat aangenamer”, aldus Guillen. “Hoe dan ook hopen wij dat deze ongeziene gezondheidscrisis snel opgelost kan worden en alles terug normaal wordt, inclusief de Vuelta. Die zal in 2021 weer in zijn traditionele format bestaan met 21 ritten en twee rustdagen.”

Wanneer de Vuelta wordt gereden, zal volgende week dinsdag (5 mei) door de UCI worden bekendgemaakt. Vermoedelijk wordt de wedstrijd in november geprogrammeerd.

🇪🇸 #LaVuelta20 tendrá 18 etapas y arrancará en el País Vasco



🇬🇧 #LaVuelta20 will consist of 18 stages and will take off from the Basque Country La Vuelta (en casa 🏠)(@ lavuelta) link

Lees ook:

Vuelta-start in Nederland definitief van de baan

UCI stelt publicatie wielerkalender uit naar 5 mei: Ronde van Vlaanderen op 18 oktober, géén Clásica San Sebastián in 2020