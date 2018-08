Vuelta 2018: alle etappes en deelnemers DMM/TLB

28 augustus 2018

08u00 0 Vuelta De komende weken wordt in Spanje de 73ste editie van de Ronde van Spanje georganiseerd. De Vuelta gaat op zoek naar een opvolger voor Chris Froome, die zijn eindzege niet verspeelde na de Salbutamolzaak. Froome zelf staat niet aan de start, maar wie maakt dan wel kans op de eindzege? Hieronder vindt u de volledige deelnemerslijst en een voorstelling van alle etappes.

RIT 1: Malaga - Malaga

De 73ste Ronde van Spanje begint met een tijdrit met start en aankomst in Malaga. Halverwege het acht kilometer lange parcours ligt een korte, lastige klim. In 1 kilometer loopt het asfalt gemiddeld 5,5 procent op en dat moeten de echte tijdritspecialisten wel aankunnen. Op de Plaza de la Constitución zullen zijn uitmaken wie de eerste rode trui zal mogen aantrekken.

Winnaar rit: Rohan Dennis (BMC)

Leider na rit: Rohan Dennis (BMC)

RIT 2: Marbella - Caminito del Rey

De eerste rit in lijn brengt het peloton over 163,5 kilometer van Marbella naar Caminito del Rey, een spectaculair wandelpad in de El Chorro-kloof. En er wacht de renners toch meteen flink wat klimwerk. De tocht naar Caminito del Rey is zelden vlak en de slotklim is met zijn 5,1 kilometer aan gemiddeld 3,3 procent zwaar genoeg om voor wat afscheiding te zorgen.

Winnaar rit: Alejandro Valverde (Movistar)

Leider na rit: Michal Kwiatkowski (Team Sky)

RIT 3: Mijas - Alhaurín de la Torre

De derde rit biedt mogelijk een eerste kans voor de snelle mannen, al liggen er tussen Mijas en Alhaurín de la Torre toch ook weer flink wat oplopende kilometers. Maar die zijn niet van een hellingsgraad die de sprinters knikkende knieën zal bezorgen en dus is een massasprint zeker niet ondenkbaar. In de finale wachten geen noemenswaardige obstakels, de slotkilometer is biljartvlak.

Winnaar rit: Elia Viviani (Quick.Step)

Leider na rit: Michal Kwiatkowski (Team Sky)

RIT 4: Vélez-Málaga – Alfacar. Sierra de la Alfaguara

Op de vierde dag van de Vuelta wacht een eerste aankomst na een lange beklimming. De renners verlaten het gebied rond de Costa del Sol voor een tocht richting de Sierra de la Alfaguara. Daar wacht de aankomststreep na een klim van 12,4 kilometer met een gemiddelde stijging van 5,4 procent. Onderweg wacht ook een helling van eerste categorie, de Alto de la Cabra. De klassementsmannen zullen elkaar een eerste keer écht kunnen bestoken.

Winnaar rit:

Leider na rit:

RIT 5: Granada – Roquetas de Mar

Ook de vijfde rit heeft flink wat klimwerk in petto. Het peloton trekt zich op gang in Granada, waarna 188,7 pittige kilometers volgen. Het zwaartepunt van de etappe is de Alto El Marcha, een klim van bijna vijftien kilometer waarvan de aankomst op ruim 26 kilometer van de streep ligt. De laatste acht kilometer van de rit zijn wel vlak.

Winnaar rit:

Leider na rit:

RIT 6: Huércal-Overa – San Javier. Mar Menor

Na twee dagen van klimwerk, krijgen de renners op dag zes een iets rustigere etappe op hun bord. Tussen Huércal-Overa en San Javier. Mar Menor is het vooral vlak en de sprinters zullen in normale omstandigheden nog eens hun kans kunnen gaan. De aankomstlijn ligt aan de Mar Menor bij Murcia.

Winnaar rit:

Leider na rit:

RIT 7: Puerto Lumbreras – Pozo Alcón

In de zevende etappe trekken de renners verder landinwaarts. Na een rustige dag trekt het peloton weer de heuvels in, al wordt het op geen enkel moment echt steil. In het laatste deel van de rit werken de renners een plaatselijke ronde van zo'n vijftig kilometer af. Daarin wacht nog wat klimwerk - alweer niet het allerzwaarste - en de streep ligt na een strook van bijna 6 kilometer vals plat

Winnaar rit:

Leider na rit:

RIT 8: Linares – Almadén

Voor de achtste rit plande de organisatie geen extreem klimwerk, maar echt vlak is de etappe tussen Linares en Almadén zeker niet. Het gaat de hele dag op en neer en in de finale wacht onder meer een strook van 2,5 kilometer en een gemiddelde stijging van 3,4 procent. Ook de strook richting de aankomst is redelijk pittig.

Winnaar rit:

Leider na rit:

RIT 9: Talavera de la Reina – La Covatilla

Een dag voor de rustdag wacht de renners een loodzware rit. Tussen Talavera de la Reina en La Covatilla wacht de renners een bergrit van meer dan 200 kilometer. Onderweg wachten beklimmingen van eerste, derde en tweede categorie. Maar hét zwaartepunt ligt in de finale. De laatste 25 kilometer lopen vrijwel allemaal op. De slotbeklimming naar La Covatilla, een skigebied, is 12,5 kilometer lang en het asfalt loopt gemiddeld 6,4 procent op. Vooral het laatste deel wordt pittig na negen loodzware dagen.

Winnaar rit:

Leider na rit:

RIT 10: Salamanca – Fermoselle

Na de eerste rustdag zullen de sprinters hoogstwaarschijnlijk weer aan zet zijn. De 177 overwegend vlakke kilometers tussen Salamanca en Fermoselle zullen hen niet in de problemen brengen. Weinig hoogtemeters, de kroniek van een aangekondigde masssprint.

Winnaar rit:

Leider na rit:

RIT 11: Mombuey - Luinta

Constant op en af in de langste rit uit deze Vuelta. Over iets meer dan 207 kilometer krijgt het peloton drie gecategoriseerde heuvels voor de wielen geschoven, maar dat is niet alles. In de finale wacht de Pombar, een grillige klim waarop Simon Yates in 2016 nog de beste was. U weet daarmee ook meteen wie in de gaten te houden.

Winnaar rit:

Leider na rit:

RIT 12: Mondoñedo – Faro de Estaca de Bares

Laatste kans voor de sprinters voor de Vuelta opnieuw de bergen in trekt. In de twaalfde rit zoekt het peloton de weg naar Faro de Estaca de Bares, het meest noordelijk gelegen punt van Spanje. De renners doen overwegend vlak terrein aan, desalniettemin wacht een 'tricky' finale over smalle, golvende wegen. Ideaal voor een late aanvaller. Of toch maar sprinten?

Winnaar rit:

Leider na rit:

RIT 13: Candás Carreño – La Camperona

De start van een loodzware driedaagse op 7 september. Het eerste luik brengt de favorieten naar La Camperona. Een slotklim van 8,8 kilometer aan gemiddeld stijgingspercentage van 6,5 procent. Doenbaar, al gaan de laatste twee kilometer aan 15 procont omhoog. Ideaal terrein voor een ervaren rot als Valverde?

Winnaar rit:

Leider na rit:

RIT 14: Cistierna- Les Praeres de Nava

Hét prototype van de betere rit in de Ronde van Spanje. Met vier steile hellingen nooit vlak, bedenkelijk asfalt en aan het bittere eind een knoert van een slothelling. De Sierra de Peñamayor is 4 kilometer lang en heeft een gemiddelde stijgingsgraad van 12,5 procent. Andermaal 'werkendag' dus weer voor de favorieten.

Winnaar rit:

Leider na rit:

RIT 15: Ribera de Arriba – Lagos de Covadonga

Lagos de Covadonga, het slotakkoord van drie zware ritten in Asturië. De slotklim is op 9 september veruit de zwaarste beproeving van de dag. "De Klim naar de Twee Meren" maakt sinds 1983 deel uit van het Vueltaparcours en is met 7,7 kilometer aan 12 procent niet van de poes. Behalve Quintana kwamen Marino Lejaretta, Pedro Delgado, Laurent Jalabert en Luis Herrera juichend over de streep bij het Enolmeer en het Ercinameer. Tijd voor een bisnummer, Nairo?

Winnaar rit:

Leider na rit:

RIT 16: Santillana del Mar – Torrelavega

De eerste rit na de tweede rustdag is er eentje tegen de klok. Over 32 kilometer trekken de renners van Santillana del Mar naar Torrelavega. Een tocht die de klassementsmannen zonder twijfel hebben aangestipt. Vooral Kelderman en Kwiatkowski lijken stevige klanten te worden op ritwinst. Echt vlak is het bovendien nooit in deze chronorit.

Winnaar rit:

Leider na rit:

RIT 17: Getxo – Balcón de Bizkaia

'Het Balkon van Biskaje'. Geen verrassing dus dat het peloton in deze 17de rit doorheen het Baskenland trekt. In het noorden van Spanje volgt voor de verandering opnieuw een heuvelachtige rit met een stevige slotklim. In de laatste 3,9 kilometer stijgt de weg met 11 procent. Andermaal een lange aanloop met een flink klauterpartij als slotakkoord.

Winnaar rit:

Leider na rit:

RIT 18: Ejea de los Caballeros – Lleida

De voorlaatste kans voor de sprinters. Geen enkele beklimming in het parcours en een lange laatste rechte lijn op een stukje vals plat. Gesneden koek voor snelle mannen als Viviani, Sagan en Bouhanni. De laatste winnaar in Lleida was Danny van Poppel in 2015. Ook dit jaar is de Nederlander er weer bij.

Winnaar rit:

Leider na rit:

RIT 19: Lleida – Col de la Rabassa

Voor het slotakkoord van deze 73ste Ronde van Spanje trekken we Andorra in. De ministaat ligt middenin de Pyreneeën en zit dus niet om bergen verlegen. Tijd om op te warmen hebben de renners op weg naar de Col de la Rabassa gelukkig wel. De slotklim is de enige beproeving van de dag. Het zwaartepunt ligt in het begin van de 17 kilometer lange helling. Benieuwd wie daar vroeg durft te openen.

Winnaar rit:

Leider na rit:

RIT 20: Escaldes-Engordany – Collada de La Gallina

De allerlaatste kans voor de klassementsrenners om elkaar nog te bestoken. In de 20ste rit liggen 'slechts' 97 kilometer te wachten, al zijn die met ruim 3.000 hoogtemeters wel van stevige makelijk. De rit finisht na een slotklim van 7,7 kilometer aan 7,8 procent op de Coll de la Gallina. Wie de Vuelta wil winnen, moet vandaag vooraan eindigen.

Winnaar rit:

Leider na rit:

RIT 21: Alcorcón – Madrid

Het slotakkoord van de Ronde van Spanje voert naar Madrid. Traditiegetrouw is ook de laatste rit van deze grote ronde een feestelijke aangelegenheid met een verhoopte koninklijke sprint als slotakkoord. Welke sprinter zet de kroon op het werk en wie schittert in de Spaanse hoofdstad in de rode trui? Vamos, aqui!

Winnaar rit:

Leider na rit:

Deelnemerslijst:

Bahrain Merida

Vincenzo Nibali

Ivan Garcia Cortina

Gorka Izagirre

Ion Izagirre

Mark Padun

Franco Pellizotti

Hermann Pernsteiner

Luka Pibernik

AG2R La Mondiale

Mickaël Chérel

Julien Duval

Hubert Dupont

Tony Gallopin

Alexandre Geniez

Alexis Gougeard

Nans Peters

Ben Gastauer

Astana

Pello Bilbao

Dario Cataldo

Omar Fraile

Jan Hirt

Miguel Ángel López

Nikita Stalnov

Davide Villella

Andrey Zeits

BMC

Brent Bookwalter

Alessandro De Marchi

Rohan Dennis

Richie Porte

Nicolas Roche

Joey Rosskopf

Dylan Teuns

Francisco Ventoso

BORA-hansgrohe

Peter Sagan

Emanuel Buchmann

Marcus Burghardt

Davide Formolo

Jay McCarthy

Rafal Majka

Lukas Pöstlberger

Michael Schwarzmann

Burgos-BH

Jetse Bol

Óscar Cabedo

Jorge Cubero

Jezus Ezquerra

José Mendes

Diego Rubio

Jordi Simón

Pablo Torres

Caja Rural-Seguros RGA

Alex Aranburu

Jonathan Lastra

Lluís Mas

Antonio Molina

Sergio Pardilla

Cristian Rodríguez

Nick Schultz

Nelson Soto

Cofidis

Nacer Bouhanni

Loïc Chetout

Jesús Herrada

José Herrada

Mathias Le Turnier

Luis Ángel Maté

Stéphane Rossetto

Kenneth Vanbilsen

Dimension Data

Louis Meintjes

Igor Anton

Merhawi Kudus

Ryan Gibbons

Steven Cummings

Benjamin King

Johann van Zyl

Amanuel Gebreigzabhier



EF Education First-Drapac

Simon Clarke

Mitchell Docker

Sebastian Langeveld

Daniel Moreno

Pierre Rolland

Rigoberto Urán

Michael Woods

Tom Van Asbroeck

Euskadi-Murias

Jon Aberasturi

Aritz Bagües

Mikel Bizkarra

Garikoitz Bravo

Mikel Iturria

Eduard Prades

Óscar Rodriguez

Héctor Sáez

Groupama-FDJ

Mickaël Delage

Antoine Duchesne

Rudy Molard

Thibaut Pinot

Georg Preidler

Marc Sarreau

Benjamin Thomas

Léo Vincent

Katusha-Alpecin

Ian Boswell

José Goncalves

Reto Hollenstein

Pavel Kochetkov

Maurits Lammertink

Tiago Machado

Jhonatan Restrepo

Ilnur Zakarin

Lotto Soudal

Sander Armée

Tiesj Benoot

Victor Campenaerts

Thomas De Gendt

Bjorg Lambrecht

Maxime Monfort

Tosh Van der Sande

Jelle Wallays

LottoNL-Jumbo

George Bennett

Lars Boom

Floris De Tier

Steven Kruijswijk

Sepp Kuss

Tom Leezer

Bert-Jan Lindeman

Danny van Poppel

Mitchelton-Scott

Michael Albasini

Alexander Edmondson

Jack Haig

Damien Howson

Luka Mezgec

Matteo Trentin

Adam Yates

Simon Yates

Movistar

Andrey Amador

Winner Anacona

Daniele Bennati

Richard Carapaz

Imanol Erviti

Nelson Oliveira

Nairo Quintana

Alejandro Valverde

Quick-Step Floors

Kasper Asgreen

Laurens De Plus

Dries Devenyns

Enric Mas

Michael Mørkøv

Fabio Sabatini

Pieter Serry

Elia Viviani

Team Sky

Jonathan Castroviejo

David de la Cruz

Tao Geoghegan Hart

Sergio Henao

Michał Kwiatkowski

Salvatore Puccio

Pavel Sivakov

Dylan van Baarle

Team Sunweb

Simon Geschke

Jay Hindley

Johannes Fröhlinger

Wilco Kelderman

Michael Storer

Mike Teunissen

Martijn Tusveld

Max Walscheid

Trek-Segafredo

Gianluca Brambilla

Matthias Brändle

Nicola Conci

Fabio Felline

Markel Irizar

Bauke Mollema

Giacomo Nizzolo

Kiel Reijnen

UAE Emirates

Fabio Aru

Sven Erik Bystrøm

Simone Consonni

Valerio Conti

Vegard Stake Laengen

Daniel Martin

Simone Petilli

Edward Ravasi