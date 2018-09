Viviani weer aan het feest in Vuelta: Italiaan wint massasprint in Fermoselle, seizoenszege nummer 60 voor Quick.Step TLB

04 september 2018

17u21 8 Vuelta De tiende rit in de Ronde van Spanje is een prooi geworden van Elia Viviani. De Italiaan van Quick.Step Floors was de beste van een massasprint in Fermoselle. Voor de ploeg van Patrick Lefevere was het al de zestigste seizoenszege. In de buurt van de Portugese grens kwam rodetruidrager Simon Yates niet in de problemen.

Na de rustdag van gisteren kregen de renners geen al te zware rit voorgeschoteld. Tussen Salamanca en Fermoselle wachtten 177 overwegend vlakke kilometers en de sprinters leken dus nog eens hun kans te kunnen gaan. Maar in eerste instantie dus ook: de avonturiers. Jesus Ezquerra, een 27-jarige Spanjaard, was één van de eerste aanvallers en de man van Burgos-BH kon ook ontsnappen.

Verschillende renners gingen in de tegenaanval. Thomas De Gendt probeerde het even, net als Richie Porte. Tot bij Ezquerra komen lukte echter niet, waarna de Portugees Tiago Machado zijn moment gekomen achtte. De 32-jarige pion van Katusha, bezig aan zijn tiende grote ronde, kon het kloofje wél dichten en samen met Ezquerra mocht hij een hele dag samen op pad. Of de speelbal van het peloton spelen, zo u wil.

Want te veel ploegen waren erbij gebaat dat het tot een massasprint zou komen. Daar zou ook het klimwerk van ruim elf kilometer op iets minder dan veertig kilometer van de streep geen verandering in brengen. Of toch wel? De BORA-ploegmaats van Peter Sagan jaagden het tempo met een ruk de hoogte om andere snelle mannen overboord te kieperen, maar dat lukte niet. Het beukwerk van de ploegmaats van de wereldkampioen zorgde er wel voor dat de twee vluchters gevat werden.

Op dertig kilometer van de streep kon de finale echt beginnen en de sprintersploegen lieten zich niet meer verrassen. Quick.Step-Floors kon orde scheppen in de chaos en Viviani maakte het werk van zijn team overtuigend af. Ritzege nummer twee in deze Vuelta voor de zegekoning van dit wielerseizoen én zege nummer zestig voor de ploeg van Patrick Lefevere. Voor vandaag stond de teller nog op 58 stuks, maar Julian Alaphilippe won in de Tour of Britain. Viviani maakte het feest dus compleet.

