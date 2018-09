Viviani vervolledigt hattrick in Madrid. De Gendt en Yates schrijven geschiedenis in Vuelta MDB

16 september 2018

19u49 1 Vuelta Elia Viviani heeft in Madrid zijn derde ritzege geboekt in de Ronde van Spanje. In de allerlaatste etappe was hij sneller dan Peter Sagan. Simon Yates en Thomas De Gendt bleven dan weer gespaard van ongelukken en konden zo geschiedenis schrijven. Met Chris Froome, Geraint Thomas en Yates heeft Groot-Brittanië nu dit jaar de Giro, de Tour en de Vuelta gewonnen. Thomas De Gendt schenkt België dan weer 35 jaar na Lucien Van Impe de bergtrui in een grote ronde.

Feest in de Vuelta. Na drie weken volop koersen was vandaag het einde in zicht. In Madrid werd er geschiedenis geschreven. Door Thomas De Gendt bijvoorbeeld. Liefst 35 jaar na Lucien Van Impe zorgde de renner van Lotto-Soudal er voor dat België weer een bolletjestrui in een grote ronde in de wacht sleepte. Maar uiteraard ook door Simon Yates. Hij zorgde voor de derde Britse eindoverwinning in een grote ronde in een en hetzelfde jaar. Chris Froome deed het al in de Giro, Geraint Thomas stak dan weer de Tour de France op zak. Het is iets waar enkel de landen Spanje in 2008 (met Alberto Contador in de Giro en de Vuelta en Carlos Sastre in de Tour) en Frankrijk in 1964 (met Jacques Anquetil in de Giro en de Tour en Raymond Poulidor in de Vuelta) in slaagden. Daar bleef het echter niet bij. Het eindpodium werd namelijk bezet met de youngsters Simon Yates (26), Enric Mas (23) en Miguel Angel Lopez (24). Het is het jongste podium in de Ronde van Spanje sinds 1936. Nivellering, heet zoiets.

Een klein feestje ook voor Igor Anton. De 35-jarige renner van Team Dimension Data kondigde gisteren het einde van zijn professionele carrière aan. Vandaag reed Anton dan ook zijn laatste wedstrijd en eenmaal in Madrid aangekomen kreeg de Spanjaard zijn gepast eresaluut. Hij genoot zichtbaar met volle teugen.

Lovely moment for Igor Anton #LaVuelta pic.twitter.com/LBfXOMnlCY Eurosport UK(@ Eurosport_UK) link

Je zou haast vergeten dat er ook nog gekoerst werd. Nadat Anton zijn plaats weer innam in het peloton werd de eerste vlucht op poten gezet. Het waren Alessandro De Marchi, Tiago Machado, Jetse Bol, Loïc Chetout, Stéphane Rossetto en Mikel Iturria die nog wel zin hadden in een avontuur. Dat was echter geen lang leven beschoren en toch kregen we vier nieuwe aanvallers aan het front. Diego Rubio, Joey Rosskopf, Garikoitz Bravo en Nikita Stalnov waagden hun kans. Die laatste verdween al snel van het toneel met een lekke band. Ook zijn drie medevluchters verdwenen van het stijdtoneel.

Viviani van ver

Spurten dus en dan waren nagenoeg alle ogen op Elia Viviani gericht. Toch heerste er even paniek bij Quick.Step Floors in de laatste rechte lijn. Viviani zat namelijk niet in het spoor van zijn ploegmakkers. De Italiaan slaagde er toch nog in om van achteruit naar de zege te spurten. Voor Peter Sagan en Giacomo Nizzolo. Zo vervolledigt Viviani zijn hattrick in de Vuelta. Hij won eerder al de derde en de tiende rit.