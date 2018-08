Viviani pakt de bloemen in eerste sprintersrit, Kwiatkowski blijft leider DMM

27 augustus 2018

18u02 0 Vuelta Eerste sprint in de Vuelta, eerste zege voor Elia Viviani. De Italiaan van Quick.Step zette in Andalusië het peloton te kijk met een flitsende spurt. Het is de zestiende zegeruiker voor de Italiaan dit jaar. Michal Kwiatkowski (Team Sky) blijft leider.

178 kilometer van Mijas naar Alhaurín de la Torre, dat was kort gezegd de opdracht vandaag in de Ronde van Spanje. Na de punch van Alejandro Valverde gisteren was deze derde rit een eerste toemaatje voor de sprinters. Het ideale moment voor Quick.Step om met Elia Viviani de puntjes op de i te zetten.

De ploeg van manager Patrick Lefevere nam de koers ook resoluut in handen. De blauwhemden lieten zich vrijwel meteen opmerken toen in de heuvelachtige openingsfase zes renners tussen de mazen van het net glipten. Rolland en Mate waren de grootste namen voorin tijdens een verder geschiedenisloze rit.

Op 40 kilometer van de aankomst toch wat animo. Campenaerts en Wallays kozen samen met Gougeard en Pöstlberger de vlucht vooruit. De samensmelting voorin zorgde voor een nieuwe impuls. Vooral Campenaerts kende zijn dagje. De voorsprong van de vluchters dikte zo opnieuw aan. De trein van Quick.Step dan toch onder druk?

Niet echt. Devenyns en Serry kweten zich van hun taak en toen ook Movistar een handje kwam toesteken, stond een sprint in de sterren geschreven. Campenaerts viel vooraan letterlijk en figuurlijk weg. Pöstlberger werd als laatste Mohikaan ingelopen op 6 kilometer van de aankomst. Sprinten maar.

Daarin werd Viviani perfect gepiloteerd door Morkov. De Italiaan ging samen met Nizzolo als eerste aan. Wereldkampioen Peter Sagan kon enkel toekijk hoe de twee Italianen onderling een duel uitvochten voor de zege. Viviani was daarin een maatje te groot voor zijn landgenoot. Zege nummer zestien van het seizoen voor de Italiaanse kampioen.