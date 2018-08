Vier krachtlijnen waarom deze Vuelta wel eens boeiender kan worden dan de Giro en de Tour samen Affiche oogt niet meteen aantrekkelijk, maar... geef deze Vuelta een kans Joeri De Knop

21 augustus 2018

08u46 0 Vuelta Geen uitgesproken favoriet. Een mini-spurtersclubje. En een beperkt Belgenlegioen. Voor u met de ogen rolt en een diepe zucht slaakt: besef dat déze Vuelta wel eens boeiender kan worden dan de voorbije Giro en Tour samen. Editie 73 in vier krachtlijnen.

1. Top 4 uit Tour ontbreekt, wel 8 renners uit top 20 WorldTour

Met Geraint Thomas, Tom Dumoulin, Chris Froome en Primoz Roglic ontbreekt de top vier van de Tour en de top twee van de Giro. Ook Bardet is er niet. Hij start, net als Thomas en Dumoulin, donderdag in de Ronde van Duitsland. Thomas rijdt nadien met Froome nog de Ronde van Groot-Brittannië, waar ook Mikel Landa nu noodgedwongen naar streeft. De Spanjaard ondervindt, zoals gevreesd, nog te veel hinder van de dubbele wervel- en ribbreuk na zijn val in de Clásica San Sebastián.

"Hij heeft vooral nog heel veel pijn in de rug", zegt Movistar-teammanager Eusebio Unzue. Landa wil via de Britse rittenkoers (2-9 september) zijn selectie afdwingen voor het weg-WK in Innsbruck (24/9). Met acht renners uit de top twintig van de UCI-wereldranking (1. Sagan; 3. Viviani; 7. Valverde; 12. Nibali; 15. Trentin; 16. Simon Yates; 18. Lopez; 19. Kwiatkowski) wordt de 73ste Vuelta al bij al nog rijkelijk bediend. Naast vernoemde klassementspionnen en topspurters zullen vooral potentiële 'smaakmakers' als Alaphilippe, Van Avermaet, Wellens en Ulissi worden gemist.

