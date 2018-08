Valverde vloert nieuwe leider Kwiatkowski in Vuelta, De Plus knap derde XC

26 augustus 2018

17u51 5 Vuelta Alejandro Valverde heeft de eerste rit in lijn van de Vuelta gewonnen. De Spanjaard toonde zich de beste na een lastige finale. Michal Kwiatkowski finishte als tweede en neemt de leiderstrui over van Rohan Dennis. Laurens De Plus was een schitterende derde.

De eerste rit in lijn van deze Vuelta voerde het peloton van Marbella naar Caminito del Rey. Op het einde lag een korte, maar pittige slotklim. Langs Belgische zijde was het vooraf vooral uitkijken naar Dylan Teuns, die eerder zijn goede benen in de proloog toonde.

Het was dan weer een andere landgenoot die het koersverhaal schreef. Thomas De Gendt ging al vroeg ten aanval en kreeg Alexis Gougeard, Pierre Rolland, Pablo Torres, Jonathan Lastras, Luis Angel Mate en Hector Saez met zich mee. Het zevental werkte goed samen, maar kreeg amper speelruimte van het peloton.

Offday De Gendt, ijzersterke De Plus

’t Waren de troepen van BMC die het tempo controleerden. Onderweg ging Mate met de bergpunten aan de haal, waardoor hij morgen in de bolletjestrui mag rondrijden. Nadien moest De Gendt prompt zijn metgezellen laten rijden. Opvallend. Een appelflauwte? In elk geval: een ‘De Gendt'je’ zat er dus vandaag niet in.

Op twintig kilometer van de streep was het liedje van de vluchters uitgezongen, waarna rodetruidrager Rohan Dennis, Richie Porte en Peter Sagan vroegtijdig afhaakten. Vervolgens ontplofte de boel zoals verwacht op de venijnige slothelling. Laurens De Plus ging van ver aan en zag hoe finaal enkel Alejandro Valverde en Michal Kwiatkowski hem remonteerden. De Spanjaard nam uiteindelijk de maat van de Pool, die wel de leiderstrui verovert.

