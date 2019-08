Valverde heeft z’n ritzege beet in de Vuelta na spektakelstuk bergop, Teuns verliest leiderstrui DMM

30 augustus 2019

17u14 8 Vuelta Alejandro Valverde heeft z’n ritzege te pakken in de Vuelta. De 39-jarige wereldkampioen haalde het na een zware aankomst bergop in Mas de la Costa. Dylan Teuns is z’n rode trui kwijt aan Miguel Angel Lopez, Philippe Gilbert kleurde de vlucht van de dag.

Voor het eerst sinds 21 augustus 2017 een Belgische rode trui in de Vuelta. Na Yves Lampaert was Dylan Teuns vandaag aan zijn dagje glorie toe in Spanje. Met de aankomst op Alto de Mas de la Costa viel het wel te betwijfelen of de Limburger zich aan het rood kon vastklampen.

Met stroken tot 16 procent was het slot van de rit weggelegd voor springveren als Lopez en Valverde. Onderweg werd er hard gekoerst, want het duurde twee uur vooraleer de vlucht van de dag werd gevormd. Uiteindelijk hadden we tien renners vooraan. Daarbij landgenoten Philippe Gilbert en Jelle Wallays. Veel meer dan vier minuten kregen ze niet.

Toch toonde Gilbert z’n goeie benen. Samen met Henao begon hij aan de slotklim, al kwamen de favorieten niet veel later voorbij. Jumbo-Visma hield het tempo hoog voor Roglic. Tot Quintana z’n benen strekte. De Colombiaan dynamiteerde de kopgroep. Valverde, Lopez en Roglic sprongen mee.

Het waren de ‘Grote Vier’ die het onder elkaar zouden uitmaken voor de ritzege. Quintana bleef met z’n krachten woekeren, maar dat bleek achteraf in functie van Valverde. De wereldkampioen nam met nog 500 meter te gaan over en keek niet meer achterom. Roglic probeerde nog aan te pikken. Lopez en Quintana strandden op enkele lengten.