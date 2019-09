Twee hanen op een erf? Niets van volgens Valverde en Quintana: “Eén van ons moet de Vuelta winnen” DMM

02 september 2019

14u26 0 Vuelta Nairo Quintana in het rood en wereldkampioen Alejandro Valverde vierde op twintig seconden. Movistar zit er warmpjes voor in de Vuelta. Al rijzen er vragen bij de ploegtactiek. “Neen, er is geen strijd om het kopmanschap tussen ons beiden”, klonk het op de rustdag.

“Ik draag vandaag de rode trui op deze rustdag, maar iedereen weet dat Primoz Roglic de virtuele leider is”, begon Nairo Quintana op de persconferentie van Movistar. “In de tijdrit naar Pau zal hij de trui zeker veroveren, want hij is een specialist tegen de klok. Uiteraard ga ik morgen alles geven. Als we de trui verliezen zal ik er alles aan doen om die te heroveren.”

“Een precieze strategie is nog niet uitgewerkt. Op dit moment zijn we tevreden over het werk dat we als ploeg hebben geleverd. Alejandro en ik hebben allebei al een rit gewonnen, ik draag de rode trui en iedereen van de ploeg draagt z’n steentje bij. Kijk naar de rit van gisteren, bij de start lieten we drie renners meeschuiven in de vroege vlucht en daarna deed elk van ons zijn job. We gaan blijven knokken, koers maken, als één team”, aldus Quintana.

“Of er één kopman is? Neen”, wuifde de Colombiaan weg. “We zijn beiden beschermde renners. We blijven samen werken en de renner die naar het eind de betere benen of conditie heeft, zal de volle steun krijgen. We hebben een sterk team en we volgen één lijn sinds dag één van de Vuelta. Dat geeft rust en vertrouwen richting wat nog allemaal volgt.

Valverde: “We moeten goed samenwerken en één van ons moet de Vuelta winnen”

En dan verschoof het woord naar Alejandro Valverde. De wereldkampioen staat op zijn 39ste vierde in het klassement. “Neen, ook wat mij betreft is er geen strijd om het kopmanschap. De ambitie is om met de ploeg de Vuelta te winnen. Onze strategie is om onze rivalen onder druk te zetten, het werk niet voor hen te doen, maar hen aan te vallen”, vertelde Valverde.

“Toen Nairo wegreed met Tadej zag ik gisteren tekenen van zwakte bij Lopez en probeerde ik hem achter te laten. Neen, het was zeker niet mijn bedoeling om hem terug op het wiel van Nairo te brengen. De eerste keer dat ik aanviel, zag ik dat hij me volgde en stopte ik mijn inspanning, maar later kon ik bij een tweede poging wel een gaatje slaan.”

“We moeten blij zijn met wat we tot nu toe gerealiseerd hebben. We zijn beiden nog in goede gezondheid, we wonnen twee ritten, Nairo is de leider en ik sta vierde. Er staat ons nog veel te wachten in deze Vuelta, een zeer open koers trouwens. Het gaat niet over de éne leider die boven de andere staat. Het gaat er om dat we goed samenwerken en dat de Vuelta door één van ons gewonnen wordt. Er zijn nog zo veel lastige ritten af te werken en we worden geconfronteerd met twee sterke tegenstanders: Lopez en Roglic. We moeten hen eerst verslaan vooraleer we zelf gewonnen spel hebben.”