Toptalent Pogacar pakt prestigieuze Vuelta-zege op moordende Los Machucos, Roglic doet gouden zaak

XC

06 september 2019

17u34 8 Vuelta Tadej Pogacar heeft de dertiende etappe in de Vuelta gewonnen. De 20-jarige Sloveen bereikte als eerste de top van de beestachtige Los Machucos. Rodetruidrager Primoz Roglic finishte in het zog van zijn landgenoot en doet een gouden zaak in het klassement.

:man-mountain-biking: | Een geweldige rit van het Sloveense superduo Pogačar-Roglic :flag-si: op de Alto de Los Machucos! #LaVuelta #LaVuelta19 pic.twitter.com/PH1IyTpMMD Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link

Na de overgangsritten van de voorbije dagen was het vandaag weer klimmen geblazen in de Vuelta. Het peloton trok naar Los Machucos, een beestachtige beklimming met stroken van 25%. Loodzwaar. Alle hens aan dek bij de klassementsmannen.

Fabio Aru, winnaar van de Vuelta in 2015, kampt met een spierblessure en ging niet meer van start. De renners trokken zich tevens op gang in de schaduw van San Mames, de thuishaven van Athletic Bilbao. Tijdens de neutralisatie werd er zelfs een passage in het stadion opgenomen in het parcours.

Muy fan del ciclista que ha aprovechado la salida de LA "VUELTA" por San Mamés para tirar un penalty. #LaVuelta19 pic.twitter.com/dL2CM9af04 Jorge(@ jperyim) link

Nadien wisten 29 renners zich af te zonderen van het peloton. Daarbij drie Belgen: Philippe Gilbert, Thomas De Gendt en Steff Cras. Vervolgens spatte de kopgroep hélemaal uit elkaar. Voor Gilbert en De Gendt ging het te snel, de 23-jarige Crass toonde z’n klimcapaciteiten en bleef aan boord.

Een indrukwekkende Héctor Sáez ging er vooraan alleen vandoor. De Spanjaard reed een tijdje op kop, maar op de moordende Los Machucos was zijn liedje uitgezongen. Bruno Armirail nam het commando over op de bijzonder steile slotklim.

Ook Armirail wist niet stand te houden. Vluchter Pierre Latour snelde zijn landgenoot voorbij en leek op weg naar de zege. Maar in de achtergrond vlogen er twee Slovenen naar boven: Tadej Pogacar en Primoz Roglic. De twee klassementsmannen lieten hun concurrenten ter plekke en grepen Latour in de absolute slotfase bij de lurven.

Uiteindelijk kreeg Pogacar -die ook al de negende rit won- de overwinning cadeau van Roglic. De rodetruidrager deed een gouden zaak in het klassement en heeft nu een voorsprong van 2 minuten en 25 seconden op Alejandro Valverde. Pogacar wipt naar de derde plek, hij staat op 3'01" van Roglic.