Toch een lichtpuntje voor Chris Froome: Brit wint Vuelta 2011 op ziekbed MG/AB

13 juni 2019

16u28

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 2 Wielrennen Dan toch wat positief nieuws voor Chris Froome (34). De Brit, die gisteren zwaar ten val kwam in de Dauphiné, mag alsnog de Vuelta van 2011 op zijn palmares schrijven. Juan José Cobo moet zijn eindzege afstaan wegens dopinggebruik.

Chris Froome heeft op zijn ziekenhuisbed van de afdeling intensieve zorgen in Saint-Etienne dan toch de Vuelta van 2011 gewonnen. De Internationale Wielerunie (UCI) heeft de toenmalige eindwinnaar Juan José Cobo een schorsing van drie jaar gegeven wegens overtredingen op de antidopingwetgeving. In de periode tussen 2009 en 2011 werden bij de Spaanse renner afwijkende bloedwaarden vastgesteld in zijn biologisch paspoort die wijzen op het gebruik van een verboden substantie. Hij moet zijn eindzege in de Vuelta van 2011 afstaan. Chris Froome, die eindigde als tweede, wordt de officiële eindwinnaar. In 2017 won de Brit van Team Ineos de Vuelta op een reguliere manier. Hij won ook vier keer de Tour en één keer de Ronde van Italië.

Het nieuws is een lichtpuntje voor de onfortuinlijke Froome. Hij kwam gisteren zwaar ten val tijdens de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné. Het harde verdict: een gebroken heup, een dijbeenbreuk, een breuk in de elleboog en verschillende ribbreuken. Froome werd acht uur lang geopereerd en ligt nog steeds op intensieve zorgen.