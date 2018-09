Tijdritspecialist Rohan Dennis slaat weer toe in Vuelta, Simon Yates doet prima zaken in strijd om de eindzege TLB

11 september 2018

17u40 1 Vuelta Rohan Dennis heeft na de openingsproloog ook de tijdrit in de Vuelta gewonnen. De 28-jarige Australiër (37'57'') overklaste de tegenstand op het 32 kilometer lange parcours tussen Santillana del Mar en Torrelavega. In de strijd tussen de klassementsmannen deed Simon Yates prima zaken. De kleine Brit kon zijn voorsprong op Alejandro Valverde met zeven seconden uitbreiden. Nairo Quintana en Miguel Angel Lopez incasseerden rake klappen.

Met Matthias Brändle mocht een specialist de spits afbijten. De Oostenrijker, voormalig werelduurrecordhouder, zetten met zijn chrono van 40 minuten en 16 seconden meteen een richttijd neer. Maar al snel bleek dat dagwinst er niet in zou zitten voor de pion van Trek-Segafredo.

Op enkele minuten tijd rolden drie favorieten voor de dagzege van het startpodium. Victor Campenaerts was als eerste aan de beurt en de Europese kampioen tegen de klok kon ook een toptijd neerzetten aan het eerste meetpunt. Maar de hoop op een eerste Belgische ritzege in deze Vuelta was van korte duur.

Eerst dook Jonathan Castroviejo onder de tussentijd van onze landgenoot en niet veel later deed ook Rohan Dennis dat. De Australiër deed liefst dertig seconden sneller over de eerste tien kilometer dan Campenaerts, Castroviejo was 21 seconden trager dan de BMC-sneltrein en dat verschil groeide alleen maar. Dennis klokte na 32 kilometer af in 37'57'', vijftig tellen sneller dan Castroviejo en 1'17'' beter dan Campenaerts.

Yates kan voorsprong uitbreiden

Dennis mocht zich dus opmaken voor een poosje op de hot seat. Zouden de klassementsmannen hem nog kunnen bedreigen? Michal Kwiatkowski kwam aan het eerste tussenpunt nog tot op vier seconden van de tijd van de Australiër, maar de Pool kon die prestatie niet doortrekken in het tweede deel. Steven Kruijswijk was zelfs vijf seconden sneller dan de Australiër na tien kilometer, maar ook de Nederlander viel terug in het tweede deel. Al deed ook de kopman van LottoNL-Jumbo vandaag goede zaken.

In de strijd tussen de klassementsmannen leek Simon Yates vooral rekening te moeten houden met Alejandro Valverde, zijn eerste achtervolger. En dat deed de Brit met verve. Yates deelde zijn tijdrit prima in en was sneller dan al zijn concurrenten. De kopman van Mitchelton-Scott deed zeven seconden beter dan Valverde en heeft nu een voorsprong van 33 seconden in het algemeen klassement.

Campenaerts "kon niet versnellen op vlakke stukken"

Ik voelde me oké, maar ik kon niet genoeg versnellen op de vlakke stukken", reageerde Victor Campenaerts na zijn race tegen de klok. De Antwerpenaar werd uiteindelijk elfde. "In de laatste vijftien kilometer was het vet van de soep. Maar toch denk ik dat ik mag terugblikken op een goede tijdrit. Het was een loodzwaar parcours en als je de tijd van Dennis ziet, dan kan je alleen maar stellen dat er vandaag weinig tegen hem te beginnen viel."