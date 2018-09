Tiesj Benoot toont gapende vleeswonde in Vuelta: "Nu een paar dagen afzien tot de rustdag" Marc Ghyselinck

01 september 2018

10u29 0 Vuelta Bijna vijftien en een halve minuut na ritwinnaar Gallopin reed Tiesj Benoot over de streep. 172ste, nog vier renners finishten er achter hem. Benoot was gekneusd en bebloed, gevallen aan de voet van de Alto de Ceal. Hij hoopte op de ritzege. Gisteravond was hij blij dat hij vandaag weer gewoon kan starten.

Schaafwonden op de linkerelleboog, de rug en de linkerbil. Kneuzing van de linkerheup. Een open wonde op zijn linkerknie. Tot zover gisteravond het medisch rapport van Maarten Meirhaeghe, ploegarts van Lotto-Soudal, nadat die zich over Tiesj Benoot had gebogen. Het moest nog blijken of Benoot moest gehecht worden aan zijn knie. Maar het zag er niet naar uit. "Daar zit zoveel dood vlees. Daar helpt geen hechten meer aan", lachte Benoot een beetje zuur. Gisteravond moest hij naar het ziekenhuis van Jaén voor een extra controle. Ook daar konden ze de wonde aan de knie niet hechten. Benoot moet antibiotica nemen om infecties tegen te gaan. Het was niet zo erg als zijn valpartij in de vierde rit van de Tour, die de Belg tot opgave dwong. Benoot komt vandaag weer gewoon aan de start. "Het wordt nu een paar dagen afzien tot de rustdag. Tegen dan hoop ik al goed hersteld te zijn."

After a hard first week, today I felt really well and was looking forward to a nice final.. Until a stupid crash. Hope my knee recovers well and I can go on this @lavuelta.. pic.twitter.com/cjGxuuKpbm Tiesj(@ TiesjBenoot) link

Hitte

Benoot is naar de Vuelta gekomen met de hoop op ritwinst. De zevende rit gisteren met aankomst in Pozo Alcón was zo'n rit. Benoot begon eindelijk een beetje in het ritme te komen. De hitte van de eerste dagen heeft ook op hem gewogen. Kan het anders wanneer je zoals Benoot wel vijftien bidons water op een dag drinkt maar op het einde van de dag toch vier kilo lichter blijkt te wegen dan bij de start van de etappe?

"Ik kan nu al wat beter tegen de hitte. En ik kom stilaan weer in het ritme. Na mijn opgave in de Tour heb ik lang niet gekoerst. Qua conditie voel ik me nu al veel beter dan de eerste dagen in de Vuelta."

Zijn crash blijft hopelijk zonder veel gevolgen. Niet voor de Vuelta en vooral niet voor het WK, want dat is nu het volgende grote doel van Benoot. Hoe het gebeurde, zegt hij niet goed te weten. "Ik moet de beelden opnieuw bekijken. Ik had goed gemanoeuvreerd naar de voet van de klim, ik zat vijftiende of zo. Ik denk dat ik iemands achterwiel heb geraakt."

Benoot ging er even bij zitten langs de kant van de weg. Maar stapte enkele ogenblikken later toch weer op zijn fiets. "De ritzege was weg en voor een goede plaats in het klassement rijd ik ook niet. Het was niet nodig om onmiddellijk weer op mijn fiets te springen."

En toch. Kort daarvoor had hij aan de ploegleiders Mario Aerts en Marc Wauters laten weten dat hij superbenen had. Ook in de volgwagen geloofden ze in een etappezege van Benoot. Mario Aerts: "Als Tony Gallopin de rit kan winnen, dan kan Tiesj dat ook, hé." Benoot: "Die superbenen, dat moest nog blijken. Ik zat wel waar ik moest zitten. En het was een schone finale. Het was wel iets voor mij."