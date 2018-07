Tiesj Benoot mikt na opgave in Tour op de Vuelta: "De ideale voorbereiding op het WK en Lombardije" Dries Mombert

25 juli 2018

08u26 0 Vuelta "Dag 1 richting Vuelta." Een pietluttig zinnetje van vier woorden boven een trainingsrit op Strava, veel meer is het niet. Toch is het net dat wat Tiesj Benoot (24) na zijn val in de Tour bezighoudt. "Ik ben al blij dat ik weer mág fietsen."

"Kijk, Yates gaat tegen de grond." Tiesj Benoot ligt languit in de zetel wanneer de rit naar Bagnères-de-Luchon zijn ontknoping kent. Een finale waarin hij zelf een rol had kunnen spelen en waarin Alaphilippe nu aan het langste eind trekt. Tot veel verdriet leidt die vaststelling niet bij Benoot. "Het is raar om te zeggen, maar voor mij is het alsof ik nooit in deze Tour heb meegereden. Ik kijk precies naar een andere koers."

