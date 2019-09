Thomas De Gendt zevende in tijdrit: "Ik heb niet meer het niveau van de Tour" LPB

03 september 2019

19u05

Bron: Belga 0 Vuelta Thomas De Gendt kon zijn derde plaats in de tijdrit van de Tour vandaag niet herhalen in de Vuelta. Deze keer werd hij zevende in Pau.

"In de Tour de France was het na 26 kilometer nog altijd goed”, zegt De Gendt. “Vandaag leed ik echt tijdens die laatste tien kilometer. Als je derde kunt worden in een tijdrit in de Giro en de Tour, waarom zou je het dan ook niet in de Vuelta proberen? Ik heb het geprobeerd, maar ik zit niet op hetzelfde niveau als in de Tour. Mijn wattages waren zeker lager. Het wegdek was niet zo goed, in sommige bochten lagen er zelfs kleine steentjes. Je moest je tijdrit heel goed verdelen en voorzichtig zijn in de afdalingen. Het was belangrijk om die laatste tien kilometer iets in de tank te houden, want dat was de plek waar vandaag het verschil werd gemaakt. Zoals ik al zei, het was afzien in die laatste tien kilometer. Mijn conditie gaat achteruit. Ik voel echt wel dat dit mijn derde grote ronde op rij is en dat mijn energiepeil zakt. Al wil ik wel nog altijd proberen om mee te gaan in een vlucht en mee te dingen naar een overwinning, toch zeker nog één keer in deze Vuelta.”