Thomas De Gendt na uitspraken van Lucien Van Impe: "Begin me beetje te schamen dat ik gewonnen heb" TLB

17 september 2018

16u44

Bron: Eigen berichtgeving/Sporza 0 Vuelta Thomas De Gendt kroonde zich afgelopen weekend in de Vuelta als eerste Belg sinds Lucien Van Impe in de Tour van 1983 tot bergkoning in een grote ronde. Een knappe prestatie van de 31-jarige Oost-Vlaming, al plaatste Lucien Van Impe bij Sporza toch een kritische noot. De Gendt van zijn kant counterde de uitspraken met een scherpe tweet.

"Vroeger stonden er 10 renners aan de start van een grote ronde die echt voor die bergtrui gingen. Die gingen sprinten om als eerste boven te zijn. Nu is het zielig", stelde Van Impe bij Sporza. "De drager van de bergtrui moet er vaak af als er echt geklommen wordt op de grote cols. Wat is die trui nog waard, daar denk ik al een paar jaar over na. De echte klimmers doen niet mee voor de bergtrui."

De kritische uitspraken van zijn provinciegenoot kwamen De Gendt inmiddels ook ter ore. Hij reageerde scherp op Twitter. "Ik begin mij een beetje te schamen dat ik hem gewonnen heb", klinkt het op de sociaalnetwerksite. "Het spijt mij dat ik in exclusieve lijstjes sta waar ik niet thuis hoor. (Ritwinnaar 3 grote rondes, podium Giro, bergtrui Vuelta.) #vroegerwasallesbeter."

Heel trots op deze trui

“Ik ben erg trots op deze trui”, reageerde De Gendt eerder al op zijn eindzege in het bergklassement. “Het is een trui waar ik al lang voor aan het vechten ben - ook in andere rondes. Ik ben dan ook erg blij dat het me uiteindelijk gelukt is. Ik ben veel in de aanval getrokken en omdat die etappezege maar niet wou lukken, heb ik me vanaf de dertiende rit echt toegelegd op het bergklassement. Initieel was het geen doel, ook omdat Maté erg sterk was. Het was moeilijk om in het begin punten van hem weg te nemen, dus moest ik wachten tot later in de ronde wanneer er meer bergpunten te verdienen waren. Maté werd uiteindelijk ziek en dan kwam het erop aan om in zoveel mogelijk etappes mee te springen in de vlucht en zoveel mogelijk punten te verzamelen. In de zeventiende etappe kwam ik vijf keer als eerste boven en heb ik 25 punten genomen. Achteraf gezien was dat was zeker een cruciale rit voor het bergklassement.”