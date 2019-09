Team Jumbo-Visma aan de macht in Spanje: Kuss wint vijftiende etappe, Roglic blijft leider Redactie

08 september 2019

17u41 12 Vuelta Sepp Kuss (Jumbo-Visma) heeft de vijftiende rit in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De bijna 25-jarige Amerikaan reed na 154,5 pittige kilometers in de bergen tussen Tineo en het Santuario del Acebo solo over de meet. De Portugees Ruben Guerreiro (Katusha Alpecin) hield nadien de Brit Tao Geoghegan Hart (Ineos) van de tweede plaats. De Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma), achtste, behoudt de leiderstrui.

In de zware bergrit over 154,4 kilometer moesten de renners vier beklimmingen van 1e categorie bedwingen. Op de eerste beklimming (en in de vlakkere aanloopkilometers) ontstond in fases een kopgroep van zeventien renners. In het peloton met favorieten controleerde Jumbo-Visma voor leider Roglic. De ervaren Tony Martin zorgde ervoor dat de vluchters niet te veel voorsprong kregen, al had de Nederlandse ploeg met Kuss een uitstekende kandidaat op dagsucces mee vooraan.

Dat bleek op de slotklim naar Santuario del Acebo, een klim van zo’n acht kilometer aan bijna tien procent gemiddeld. De 24-jarige Amerikaan reed in rap tempo naar de ontsnapte Spanjaard Sergio Samitier toe en liet hem direct achter om solo verder te gaan. Kuss viel op de steile slotklim niet stil en pakte het mooiste succes uit zijn nog jonge carrière. Op 39 seconden van Kuss eindigde Ruben Guerreiro als tweede, voor Tao Geoghegan Hart.

Roglic heerst in leiderstrui

Bij de favorieten waagde wereldkampioen Alejandro Valverde als eerste een poging. Hij knalde hard weg en kreeg leider Roglic direct in zijn wiel. Nadat Roglic enkele tijd in het wiel van de 39-jarige wereldkampioen bleef, koos de klassementsleider ervoor om over te nemen. De nummers één en twee van het klassement liepen uit op de overige favorieten, waar Nairo Quintana het grootste slachtoffer was.

Roglic en Valverde kwamen op de Alto del Acebo op 2'14 van winnaar Kuss binnen en pakten veertig seconden op concurrenten Miguel Ángel López en Tadej Pogacar. Quintana verloor ruim anderhalve minuut op Roglic en Valverde, net zoals Wilco Kelderman, die vlak voor de Colombiaan over de streep kwam.

De zestiende rit voert de renners morgen over 144,4 kilometer van Pravia tot Alto de La Cubilla. Dinsdag volgt een rustdag.

Ook de Vuelta winnen? Neem deel aan de Gouden Vuelta en win prachtige prijzen!

🇪🇸 #LaVuelta19



👏YESS! @seppkuss wins on the Puerto del Acebo. Can you believe it? Majestic ride by our American!#samenwinnen pic.twitter.com/QFG7RVAjsj Team Jumbo-Visma cycling(@ JumboVismaRoad) link