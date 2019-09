Supertalent Pogacar wint loodzware en ultrakorte bergrit in Vuelta, Quintana nieuwe leider XC

01 september 2019

18u05 4 Vuelta Tadej Pogacar heeft de ultrakorte en moordende negende etappe van de Vuelta gewonnen. De 20-jarige Sloveen van UAE Team Emirates maakte het verschil op de slotklim. Nairo Quintana finishte als tweede en is de nieuwe leider.

Daags voor de rustdag stond er in de Vuelta een loodzware etappe van amper 94,4 kilometer op het programma. De renners moesten in en rond Andorra vijf gecategoriseerde beklimmingen bolwerken, de finish lag op de top van de Alto Els Cortals d’Encamp (eerste categorie).

’t Ging meteen hard vanaf de start. Tao Geoghegan Hart trok in het offensief, wat later kwamen heel wat renners aansluiten. Onder anderen Thomas De Gendt, Wilco Kelderman, Pierre Latour, Luis León Sánchez, Mikel Nieve, Jésus Herrada, Gorka Izagirre, Robert Gesink, Jakob Fuglsang, Daniel Martinez, Wout Poels, Omar Fraile, Marc Soler en Sergio Higuita waren mee.

Klassementsleider Nicolas Edet kreeg het lastig op de Coll de la Gallina. ’t Werd zo al snel duidelijk dat de Fransman zijn rode leiderstrui zou verliezen. Vervolgens pakte Miguel Ángel López uit met een verschroeiende versnelling in de groep der favorieten. Alejandro Valverde, Primoz Roglic en Nairo Quintana hadden geen reactie in huis.

Daarnaast maakte vooraan ene Geoffrey Bouchard indruk. De renner van AG2R reed lange tijd alleen op kop, maar werd op de slotklim overvleugeld door Soler. Nadien moest López zijn inspanning bekopen. De Colombiaan zakte door het ijs op de Alto Els Cortals d’Encamp en verloor uiteindelijk tijd op de andere favorieten. Gegokt en verloren.

In de laatste kilometers toonde Tadej Pogacar zich de beste klimgeit. De 20-jarige Sloveen volgde het wiel van Quintana, die opgewacht werd door een sakkerende Soler, waarna Pogacar iedereen ter plekke liet. De ritzege was een prooi voor het supertalent van UAE Team Emirates. Quintana finishte -op z'n eentje- als tweede en is de nieuwe leider.