Roglic: “Heb vandaag een grote fout gemaakt, de ploeg heeft mij gered” LPB

11 september 2019

18u23 0 Vuelta Primoz Roglic draagt na de 17de Vuelta-etappe nog altijd de rode trui. Maar dat het vandaag niet zijn beste dag was, gaf de Sloveen na afloop grif toe.

“Ik heb een grote fout gemaakt”, zei Roglic. “Ik zat vandaag niet waar ik moest zijn, vooraan. De ploeg heeft mij gered dankzij een enorme inspanning. Van bij het begin was het oorlog, en dat is het de rest van de dag gebleven. Het was voor iedereen een zware dag, maar finaal staan we nog altijd in een goeie positie. We hebben een veldslag verloren, maar niet de oorlog. Ik heb nooit de indruk gehad dat de Vuelta verloren was. Andere renners hadden er evenzeer belang bij om zo snel mogelijk de finish te bereiken, dus zij gingen ook voluit. We zullen zien in Madrid, maar voor ons ziet het er nog altijd uitstekend uit. De Vuelta blijft echt onvoorspelbaar. Ik verwacht de komende dagen nog een grote strijd.”

Grischa Niermann, ploegleider bij Jumbo-Visma, was na afloop opgelucht dat de etappe voorbij was. “Het was een zenuwslopende dag. Er ging een groep van bijna vijftig renners al na twee kilometer weg. We waren wel mee, maar niet met Primoz. Toen de groep wegreed, wisten we dat het een heel zware dag zou worden. Het was geen goede dag voor het team. We mogen andere ploegen dankbaar zijn voor hun hulp. Gelukkig staat Primoz er nog altijd heel goed voor.”