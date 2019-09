Roglic grijpt de macht in Vuelta: Sloveen wint tijdrit in Pau en verkoopt concurrentie flinke uppercut TLB

03 september 2019

17u28 1 Vuelta Primoz Roglic (29) is de nieuwe leider in de Ronde van Spanje. De Sloveen won de eerste en enige individuele tijdrit (36,3 kilometer) van deze Vuelta, met aankomst in het Franse Pau. De Sloveen van Jumbo-Visma deelde een flinke tik uit aan zijn concurrenten, Nairo Quintana, Miguel Angel Lopez en Alejandro Valverde. Quintana is de verliezer van de dag: de Colombiaan verloor meer dan drie minuten op Roglic.

In de Tour de France stond eerder deze zomer al een tijdrit in Pau op het programma en vandaag deed dus ook de Ronde van Spanje de Franse stad aan. De omloop van vandaag was evenwel anders. De eerste noemenswaardige klim van de dag volgde al snel na de start. Gedurende 2,6 kilometer liep het asfalt gemiddeld 6,1 procent op. De tweede helling volgde dan in Saint-Faust. Daar wachtte de renners een klim van 2,3 kilometer aan een gemiddelde stijging van zo’n 5 procent. Daarna volgde nog een stuk ‘vals plat’ van ongeveer een kilometer en ook de slotkilometer liep nog op.

Alles samen dus een parcours voor de sterke mannen en met Tony Martin en Vasil Kiryienka rolden er al snel enkele specialisten van het startpodium in Jurançon. Maar allebei kwamen ze eigenlijk op geen enkel moment in de buurt van de zege. Voor de eerste echte richttijd van de dag was het wachten op een 24-jarige Fransman van Deceuninck-Quick.Step: Rémi Cavagna. De jongeling uit Clermont-Ferrand legde het parcours af in 47'32" en daarmee deed liefst 1'39" sneller dan de op dat moment beste tijd van Benjamin Thomas. Indrukwekkend.

De Gendt neemt gas terug

Vanaf de ‘hot seat’ zag Cavagna wel nog enkele renners flink tekeer gaan. De Nieuw-Zeelandse tijdritkampioen Patrick Bevin ging snel, de Zweedse tijdritkampioen Tobias Ludvigsson trok stevig door en ook Thomas De Gendt reed een sterk eerste deel. Maar de vrijbuiter van Lotto-Soudal nam in het tweede deel van de tijdrit wat gas terug. De Gendt en Ludvigsson konden uiteindelijk niet sneller doen dan Cavagna, maar Bevin slaagde daar wél in. De krachtpatser van CCC bleef twee seconden onder de chrono van Cavagna, De Gendt was 56 tellen trager dan de Nieuw-Zeelander.

Daarna was het wachten op de strijd tussen de klassementsmannen. Vooraf was de vraag niet zozeer óf, maar hoeveel tijd Primoz Roglic zou pakken op zijn concurrenten. Een terechte vraag, zo bleek al bij het eerste tussenpunt. De Sloveens ex-schansspringer deed na amper 11,9 kilometer al 1'03" beter dan Lopez en 1'26" dan Quintana. Ondertussen wist ook Bevin al hoelaat het was: zonder ongelukken zou Roglic zijn tijd verpulveren.

Die ongelukken kwamen er ook niet meer en dus sloeg Roglic een dubbelslag: hij pakte de dagzege en, belangrijker, de leiderstrui. In het slot ging Roglic zelfs nog voorbije Lopez, die twee minuten voor hem gestart was. De Sloveen deed uiteindelijk 25 seconden sneller dan Bevin. Pogacar verloor 1'29" op zijn landgenoot, Valverde deed 1'39" trager dan Roglic en Lopez verspeelde exact twee minuten. Maar dé verliezer van de dag werd Nairo Quintana, die meer dan drie minuten langer deed over de 36,2 kilometer.

De top-10 in de stand na vandaag, met Dylan Teuns op een knappe negende plek:

