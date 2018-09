Ritzege én rode trui: Simon Yates slaat dubbelslag in spektakelstuk op steile slotklim DMM

08 september 2018

17u30 0 Vuelta Dubbelslag voor Simon Yates. De Brit van Mitchelton-Scott pakte bovenop de steile Alto les Praeres de ritzege én de rode leiderstrui. Valverde en Lopez strandden op de dichte ereplaatsen.

‘Werkendag’ voor de favorieten vandaag. In een rit dwars door Asturië waren vijf nijdige hellingen weggelegd voor het peloton. De meeste steile wachtte aan het eind van het verhaal, toch kon er eentje niet wachten om al in het eerste hoofdstuk weg te springen. En het was niet de minste.

Michal Kwiatkowski had een alles-of-nietspoging in gedachten om het klassement op zijn kop te zetten. De Poolse kampioen volgde voor de rit op een handvol minuten van de andere favorieten en kreeg met onder meer De Gendt een gedroomde kompaan mee. Helaas kregen de zes vooraan niet al te veel speelruimte. Grote naam mee, weet u wel.

Het deerde De Gendt alleszins niet om bij de eerste drie beklimmingen de volle buit te pakken. De Oost-Vlaming mocht van Kwiatkowski en co zijn ding doen en naderde zo tot op tien punten van de bergtrui. Een situatie om in de gaten te houden in de derde week.

Ook de voorsprong van Kwiatkowski werd in de gaten gehouden. Met name door Bahrain-Merida. Vincenzo Nibali legde een extra trainingsblok voor het WK in en reed zich de naad uit de broek voor ploegmaat Ion Izagirre. Even paniek bij de favorieten, al kon de top tien samen aan de Alto les Praeres beginnen.

Daar vatte Kwiatkowski als laatst overgebleven vluchter de steilere percentages aan. Kruijswijk nam met een fikse inspanning over en dat kostte onder meer Izagirre en Aru de kop. Veel werk in de prullenmand voor Bahrain-Merida. Dan hadden ze het bij Movistar anders bekeken. Quintana prikte tot drie keer toe op de slotklim. Ook Valverde hoorde man tegen man bij de beteren.

Helaas voor de Spanjaarden kwam de winnaar niet uit het blauwe kamp. Op een moment waarop iedereen op zijn adem trapte, had Simon Yates nog enkele pedaalslagen extra over. De Brit behield in de slotkilometer zijn gaatje voor een aanstormende Lopez. Valverde eindigde op de derde plaats. Morgen wacht met de Lagos de Covadonga opnieuw een knoert van een slotklim.

Yates: "Ik hoop morgen op dezelfde benen"

Na drie ritten in de Giro, mag Simon Yates nu ook klinken op de dagzege in de Ronde van Spanje. De Brit wist dat de klim naar de Alto les Praeres geen katje om zonder handschoenen aan te pakken was. "Dit was een heel moeilijke helling, maar ik kon een goeie finale rijden. Ik kon een beetje overhouden tot het iets afvlakte. Daar heb ik mijn moment gekozen. Vanaf dan was het voluit tot de meet."

Morgen wacht de klim naar Lagos de Covadonga, opnieuw een niet te versmaden afpsraak voor de klassementsrenner. "Ik was er twee jaar geleden bij toen die beklimming voor het laatst in het parcours zat. Ik vind het een mooie hindernis. Hopelijk heb ik dezelfde benen", aldus Yates.

Uitslag

1. Simon Yates (GBr/MTS) 171km in 4u19:27 (gem. 39,545193km/u)

2. Miguel Angel Lopez (Col/AST) op 0:02

3. Alejandro Valverde (Spa/MOV) 0:02

4. Thibaut Pinot (Fra/GFC) 0:05

5. Nairo Quintana (Col/MOV) 0:07

6. Steven Kruijswijk (Ned/TLJ) 0:11

7. Enric Mas (Spa/QST) 0:19

8. Rigoberto Uran (Col/EFD) 0:27

9. Ion Izagirre (Spa/TBM) 0:37

10. Fabio Aru (Ita/UAD) 0:39

Stand

1. Simon Yates (GBr/MTS) 2345,9km in 59u11:18 (gem. 39,6345km/u)

2. Alejandro Valverde (Spa/MOV) op 0:20

3. Nairo Quintana (Col/MOV) 0:25

4. Miguel Angel Lopez (Col/AST) 0:47

5. Steven Kruijswijk (Ned/TLJ) 01:23

6. Rigoberto Uran (Col/EFD) 01:28

7. Ion Izagirre (Spa/TBM) 01:40

8. Enric Mas (Spa/QST) 01:47

9. Tony Gallopin (Fra/ALM) 01:55

10. Emanuel Buchmann (Dui/BOH) 02:08