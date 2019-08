Quintana: “Roglic is favoriet om Vuelta te winnen” XC

23 augustus 2019

12u00

Bron: Belga 0 Vuelta Nairo Quintana won de Vuelta in 2016 en start als kopman voor Movistar in deze editie. Hij noemt zichzelf geen favoriet, maar legt de druk bij Primoz Roglic. "Hij is een heel compleet renner", zei de Colombiaan op het persmoment van de Vuelta. "Voor mij is hij de topfavoriet."

Quintana zag gisteren Richard Carapaz, eindwinnaar van de Giro, uitvallen uit zijn team en is nu de enige kopman, want Valverde mikt op ritwinst. "Het wordt zaak om in de ploegentijdrit het verlies te beperken", aldus de Colombiaan. "Daarna moeten we vanaf rit vijf voor het klassement aan de bak. Dan al zal duidelijk worden wie meespeelt voor de eindwinst. Ik zou heel graag een tweede eindzege pakken in de Vuelta. Het zou mooi zijn dat Zuid-Amerika na de Giro, de Tour ook de Vuelta in één jaar op haar palmares brengt. Dat zou een enorm feest worden."

Hij verwacht zich aan veel tegenstand van Primoz Roglic. "Er is de ploegentijdrit en ook de individuele tijdrit. Primoz is daarin superieur en het is al bij al nog een lange individuele tijdrit (36,2 km), dus dat is in zijn voordeel. Ik zal er zeker tijd verliezen. Maar het wordt zaak om dat zo veel mogelijk te beperken en elders tijd te winnen. Voor mij is Primoz de topfavoriet, maar dat neemt niet weg dat ik zelf ook ambitieus ben en graag het podium wil halen. Alleen reed ik ook al de Tour, dus ik hoop dat ik voldoende hersteld ben.”