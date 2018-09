Pinot wint koninginnenrit na sterk nummer op legendarische beklimming naar Lagos De Covadonga, Yates blijft leider TLB

09 september 2018

18u02 6 Vuelta Thibaut Pinot heeft de koninginnenrit in de Vuelta gewonnen. De Franse klimmer was de beste in de loodzware vijftiende rit en plantte zijn vlag op de top van de beklimming naar Lagos De Covadonga. Klassementsleider Simon Yates, die ook indruk maakte op de slotklim, blijft in het rood. Morgen volgt een ongetwijfeld welgekomen rustdag.

De renners moesten voor het slotakkoord van drie zware ritten in Asturië 178,5 kilometer overbruggen tussen Ribera de Arriba en Lagos de Covadonga. Het zwaartepunt van de rit volgde in het tweede gedeelte, met twee keer de beklimming van de Mirador del Fito (telkens via een andere zijde) en dan het slotakkoord richting Lagos De Covadonga.

Twaalf avonturiers hadden alvast trek in de toch richting de 'De Klim naar de Twee Meren'. Ivan Garcia Cortina, Imanol Erviti, Benjamin King, Pierre Rolland, George Bennett, Danny Van Poppel, Tao Geoghegan Hart, Bauke Mollema, Fabio Felline, Valerio Conti, Nick Schultz en Nicolas Roche trokken in het offensief en de samenwerking was goed. De voorgift van het twaalftal steeg tot boven de zes minuten en daar konden de ploegmaats van rodetruidrager Simon Yates best mee leven. George Bennett, de best geplaatste renner in de kopgroep, volgde in de stand immers op ruim tien minuten van de kleine Brit.

De twee beklimmingen van de Mirador del Fito brachten alvast geen aardverschuivingen teweeg. De klassementsmannen spaarden hun kruit op voor de slotklim en voorin kon de jonge Spanjaard Garcia wegrijden van Mollema en co. De ploegmaat van Nibali kon met een mooie voorgift aan de slotklim beginnen, maar door het beulwerk van de mannen van Astana zat zijn avontuur er al op tien kilometer van de streep op. De strijd tussen de klassementsmannen kon dan losbarsten.

Lopez gooide al snel de knuppel in het hoenderhok, maar de kleine Colombiaan van Astana werd door de Movistar-mannen tot de orde geroepen. Daarna probeerde Pinot weg te glippen en er kwam geen antwoord op de uitval van de Fransman. De kopman van Groupama-FDJ kon zijn (kleine) kloof tot de streep verdedigen en in zijn schaduw maakten de andere favorieten er een oorlogje van.

Klassementsleider Yates viel zelfs meermaals aan, uitdagers Alejandro Valverde en Nairo Quintana werden zo in het defensief gedwongen. Lopez kon in het slot nog wegglippen, maar die volgt al op driekwart minuut van de Britse leider. Valverde is tweede in de stand op 26 seconden, Quintana derde op 33 seconden.

