Pinot klimt naar zege in Vuelta, ijzersterke Yates neemt optie op eindwinst XC

14 september 2018

17u25 0 Vuelta Thibaut Pinot heeft victorie gekraaid in de negentiende etappe van de Vuelta. De Fransman zegevierde na een aankomst bergop in Andorra. Simon Yates werd tweede en reed concurrent Alejandro Valverde op meer dan een minuut. De Brit neemt zo een optie op de eindzege.

De renners trokken vandaag van Lleida naar Andorra. Een tocht van amper 154 kilometer, met op het eind de zware beklimming van de Col de la Rabassa. De helling van eerste categorie is 17 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 6,6%. Niet min.

Simon Yates moest vooraf een voorsprong van 25 seconden verdedigen op Alejandro Valverde, maar de Brit had wel een voordeel. “Ik ken de beklimmingen hier goed, want ik heb het grootste deel van mijn profcarrière in Andorra gewoond”, klonk het bij Yates voor de start.

In het eerste uur ging het bijzonder snel. Meer dan 48 km/u gemiddeld. Zo ontstond er vandaag geen vroege vlucht. Michal Kwiatkowski, Amanuel Gebreigzabhier en Simon Clarke reden even voor het peloton uit, maar werden door Movistar al snel bij de lurven gevat. De ploeg van Valverde had in de jacht op het rood ook een oogje op de bonificatieseconden aan de finish (10, 6 en 3).

🏁 100km | Etapa 19 - Stage 19 #LaVuelta18



🔝 Kwiato, Ghebreigzabhier (📸 @PhotoGomezSport )

···········

················

🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️ Peloton ➡ +33" pic.twitter.com/wP8zzXslTQ La Vuelta(@ lavuelta) link

Vervolgens muisden drie anderen er vanonder. De namen: Tom Van Asbroeck, Benjamin Thomas en Jonathan Castroviejo. Maar onze landgenoot zag het nutteloze van zijn inspanning in en besloot te wachten op de grote meute. Daarnaast stapte Laurens De Plus onderweg vanwege koorts uit de Vuelta. Op 23 september moet onze landgenoot reeds het WK ploegentijdrit met Quick.Step Floors rijden. Hopelijk raakt De Plus dus tijdig hersteld.

Even paniek bij Yates, toen Movistar de boel uit elkaar trok. De Brit was aanvankelijk niet mee, maar niet veel later kwam alles weer samen. ’t Moest dus op de Col de la Rabassa gebeuren, de enige hindernis van de dag. Op die helling van eerste categorie opende Nairo Quintana de debatten. De Colombiaan werd vergezeld door Steven Kruijswijk en Thibaut Pinot.

💥 ¡@nairoquinco lo prueba! Nairo tries it! #LaVuelta18 pic.twitter.com/8nPdQNk1tm La Vuelta(@ lavuelta) link

Nadien knalde een indrukwekkende Yates op z’n eentje naar het leiderstrio. De rode trui nam meteen over en joeg het tempo nog wat extra de hoogte in. Voor Quintana ging het te snel, Valverde kreeg in de achtergrond meer dan een minuut aan de broek gesmeerd. Een tweede Vuelta-eindzege zit er voor de Spanjaard niet in.

Voor de dagzege werd het dus een strijd tussen Yates, Pinot en Kruijswijk. Die laatste werd in de slotkilometer overboord gegooid, waarna de Fransman in de laatste 200 meter afrekende met de Brit. Voor Pinot is het zijn tweede zege in deze Vuelta. Yates finishte op vijf seconden, maar heeft wel de Ronde van Spanje wel naar zijn hand gezet.

🏁 Etapa 19 | Stage 19 #LaVuelta18



🔥🔥🔥 @ThibautPinot 🔥🔥🔥



🎙 ¿Qué le preguntarías? | What would you ask him? pic.twitter.com/tbsbRSyhaO La Vuelta(@ lavuelta) link