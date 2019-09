Piepjong, maar wat een baasje: Pogacar is strafste grote ronde-neoprof in 41 jaar BA

16 september 2019

06u34 0 Vuelta Straf manneke, die Tadej Pogacar. De 20-jarige Sloveen eindigde de Vuelta op de derde plaats én met drie ritzeges op zak, alle drie met aankomst bergop. Het is 41 jaar geleden dat een neoprof van zijn leeftijd nog zo straf uit de hoek kwam.

Hij is piepjong, maar wat een baasje. In een glazen bol proberen te kijken, is altijd riskant, maar mogen we Tadej Pogacar - spreek uit Pogatsjar - een toekomstige groteronde-winnaar noemen? Is hij (samen met Remco Evenepoel?) de man die het Egan Bernal de komende tien jaar moeilijk kan maken?

Het potentieel heeft hij in ieder geval. Als neoprof eindigde hij dit weekend meteen derde in zijn allereerste grote ronde. Zaterdag ging hij zijn podiumplek helemaal zelf halen: in de finale reed hij in zijn eentje weg uit de groep met favorieten. Na een solo van 39 kilometer was de buit binnen: derde ritzege, derde in het eindklassement, winnaar van de witte trui als beste jongere en voor dat alles veel applaus en be/verwondering van/bij collega’s, analisten en fans.

“Ik twijfelde eerst of ik wel aan dit avontuur moest beginnen”, zei Pogacar over zijn ritzege. “Er stond tegenwind, maar ik zag ook dat mijn concurrenten het moeilijk hadden in de regen en kou. Toen ik ging, kon niemand volgen. Ik hield het vol tot de finish. Drie weken geleden had ik dit nooit voor mogelijk gehouden. Dit voelt geweldig.”

Saronni achterna

De grote vraag drie weken geleden was hoelang Pogacar mee zou gaan in de Vuelta. Als eindwinnaar van de Ronde van de Algarve en de Ronde van Californië had hij bewezen dat hij veel in zijn mars heeft, maar een grote ronde zou te veel van het goede zijn voor een 20-jarige. Dat is het altijd. Maar Pogacar kraakte niet. Vorige donderdag, in de voorlaatste bergrit, vertoonde hij voor het eerst tekenen van verzwakking, maar dat dipje was van korte duur. Pogacar heeft nu al de taaiheid en inhoud voor drie weken koersen op topniveau.

De geschiedenisboeken vertellen ons hoe straf zijn prestatie is. Hij is de eerste renner jonger dan 21 jaar sinds Giuseppe ‘Beppe’ Sarroni in 1978 die drie ritten weet te winnen in één grote ronde. Saronni, een allrounder die iets meer sprinter en iets minder klimmer was dan Pogacar vandaag, deed dat bij zijn debuut in de Giro. De Italiaan eindigde in het eindklassement op de vijfde plaats. In de jaren die volgden won hij twee keer de Giro en een rist klassiekers - Pogacar mag dus dromen. Leuk detail: Saronni is momenteel sportief adviseur bij UAE Emirates, de ploeg van Pogacar.

Voor wie van weetjes houdt: de derde renner jonger dan 21 jaar die minstens drie ritten won in een grote ronde was de Fransman René Vietto in de Tour van 1934 - hij won toen vier etappes en werd winnaar van het bergklassement. Voor Vietto was het niet zijn eerste grote ronde, hij had het jaar voordien al de Giro gereden. Hij won nooit een grote ronde.