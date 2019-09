Philippe Gilbert pakt tweede ritzege na enerverende waaierrit, Quintana wordt tweede in klassement LPB

11 september 2019

16u10 8 Vuelta Opnieuw bingo voor Philippe Gilbert in de Vuelta! De Luikenaar was in de hellende slotkilometers de sterkste van een omvangrijke kopgroep, zijn tweede ritzege op Spaanse bodem. De Sloveen Primoz Roglic blijft na een enerverende waaierrit leider in het klassement. Nairo Quintana, mee met de kopgroep, is nu zijn dichtste belager.

Vuurwerk van bij de aanvangskilometers in deze 17de Vuelta-rit, aangekondigd als een waaieretappe. En dat werd het ook. Een omvangrijke kopgroep met Nairo Quintana en vijf Belgen vormde zich meteen na de start en zou de hele dag het koersverhaal beheersen. Immers: de voorsprong van Quintana en zijn vluchtgezellen liep stelselmatig op. Twee minuten werden er drie. Vier. Vijf. En zowaar zelfs zes. Rode trui Primoz Roglic had de goeie trein gemist. De Sloveen van Jumbo-Visma mocht blij zijn dat ook andere klassementsrenners op het perron waren blijven staan. Wie weet waar Nairo Quintana anders was terechtgekomen in het algemeen klassement.

Terwijl de Colombiaan zich naar een tweede plaats reed, werd er vooraan nog een paar keer heftig aan de boom geschud. Onder meer Fabio Jakobsen moest de rol lossen en mocht een ritzege vergeten. Pech voor Deceuninck-Quick.Step, dat met Philippe Gilbert en Zdenek Stybar wel een paar ijzers in het vuur hield. Op de hellende aankomststrook sprong de Tsjech op 2 km van de streep als eerste weg uit de kopgroep. Sam Bennett, de laatst overgebleven spurter in de kopgroep, rekende zich rijk toen hij Stybar remonteerde met de streep in zicht. Te vroeg gejuicht evenwel voor de Ier, Bennett viel compleet stil. Het moment voor Gilbert om naar een tweede ritzege in deze Vuelta te jumpen, na de etappe naar Bilbao vorige week donderdag. Dylan Teuns werd vierde, Tim Declercq achtste.

Ook voor Nairo Quintana was aan de streep het nodige lekkers weggelegd. De prijs van de strijdlust zal hem wellicht worst wezen. Belangrijker is dat de Colombiaan in het algemeen klassement opschuift naar de tweede plaats. Quintana volgt nu op 2'24" van Roglic, ploegmaat Valverde is derde op 2'48". Dylan Teuns komt de top tien binnen, op 12'21" van de rode trui.

Morgen trekken de renners opnieuw de bergen in, met een etappe van 177,5 km tussen Colmenar Viejo en Becerril de la Sierra. Onderweg liggen vier cols van eerste categorie te wachten.

Bam what a team 🙈what an emotion @deceuninck_qst #TheWolfPack what a win Patrick Lefevere(@ PatLefevere) link

Gilbert: “Echt zot gereden”

“Dit is heel speciaal”, zei Gilbert na de finish. “Ik denk dat het zo’n ritzege is die de geschiedenisboeken zal halen, omwille van de manier waarop we gekoerst hebben. Van start tot finish was het volle bak, echt gek. We reden weg met zo’n 40 renners en daar zaten ook enkele klassementsrenners tussen zoals Quintana en James Knox van mijn team. Wij waren met zeven van de acht renners vooraan aanwezig. We hebben echt zot gereden, we moedigden elkaar ook aan onderweg en dat was echt mooi om te zien. Onderweg verloren we ook wat renners omdat het zo snel ging en op de klimmetjes. Het was echt snel, op sommige plaatsen reden we gewoon 75 km per uur. Ik denk niet dat ik dit al ooit heb beleefd in mijn 17-jarige carrière. Het was echt gewoon gek.”

Vanuit Québec, waar vrijdag de plaatselijke GP op het programma staat, zagen ze het in elk geval graag gebeuren. Pieter Serry bekeek met een aantal teamleden van Deceuninck-Quick.Step de triomftocht van Gilbert op de smartphone.