Performance coach Jumbo-Visma ziet opnieuw zeer gevaarlijke bocht in Pau: "Niets geleerd"

03 september 2019

In de tijdrit in de Tour in Pau kwam Wout van Aert stevig ten val nadat hij bleef haken achter een nadarhek. In de Vuelta staat vandaag ook een tijdrit met aankomst in Pau op het programma, maar veel lessen lijken er niet te zijn getrokken uit de val van Van Aert. Mathieu Heijboer, de performance coach die meteen bij Van Aert was na diens val, postte op Twitter een beeld van een gevaarlijke bocht waarbij de nadarhekken opnieuw ongelukkig geplaatst zijn, met gevaarlijk uitstekende stukken als gevolg. “Niets geleerd...”, zo klinkt het bij Heijboer.

Pau.

Time Trial.

Corner.

Barrier.

Nothing learned.... pic.twitter.com/f0gt1PJjBO mathieu heijboer(@ m_heijboer) link