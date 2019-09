Outsider Iturria pakt overgangsrit in Vuelta, peloton neemt snipperdag DMM

04 september 2019

17u33 2 Vuelta Mikel Iturria heeft de elfde rit in de Vuelta gewonnen. De renner van Euskadi haalde het na een hele dag in de ontsnapping, waarvan 23 kilometer alleen in de aanval. Het peloton nam een snipperdag. Primoz Roglic blijft eigenaar van de rode leiderstrui.

Mokerslagen waren het die Primoz Roglic gisteren uitdeelde in de tijdrit naar Pau. Daags nadien was het de vraag hoezeer Valverde, Quintana en Lopez van die uppercut waren hersteld. Het parcours van de elfde rit was gesneden koek voor de aanvallers. Het ideale moment voor de favorieten om een snipperdag te nemen.

Dat gebeurde ook. Na wat schermutselingen reed een groep van 14 renners weg. Het peloton gaf z’n zegen. Jumbo-Visma controleerde nog even, maar liet daarna begaan. Het pak zou uiteindelijk bijna twintig minuten na de ritwinnaar over de meet komen. Een geschiedenisloze bedoening dus in Spaans Baskenland.

Vanuit Belgisch oogpunt al helemaal. Wie aanvallen zegt, denkt Thomas De Gendt. Helaas gaat de vorm van onze landgenoot naar eigen zeggen in dalende lijn. Ook Teuns, Gilbert, Wallays en Van der Sande - alle vier eerder in deze Vuelta in de aanval - bleven rustig in het peloton zitten.

Wie dan wel? Een blik Spanjaarden en wat Fransen. De grootste naam voorin was Gorka Izagirre. De Spanjaard van Astana forceerde als eerste de boel, maar zag de beteren iets later terugkomen. Bij een late samensmelting waagde Mikel Iturria z’n kans.

De Bask had snel een halve minuut, maar veel meer kon hij niet uit de brand slepen. In een spannende finale leek een groep van vijf achtervolgers nog terug te komen, maar aan vijf seconden bij het ingaan van de slotkilometer had Iturria genoeg. Na 23 kilometer vechten in z’n eentje volgde de ontlading aan de meet. Het is de eerste profzege voor de 27-jarige renner van Euskadi.