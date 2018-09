Oudgediende Valverde steekt wereldkampioen Sagan de loef af na beklijvende spurt op hellende aankomst MDB

01 september 2018

16u48 5 Vuelta Peter Sagan versus Alejandro Valverde. De drievoudige wereldkampioen tegenover 'El Imbatido, de onklopbare'. De aanloop van de achtste etappe van de Vuelta was bijzonder mager, maar de laatste kilometer in Almadén was wel een beklijvend schouwspel. Peter Sagan leek de zege in de wacht te slepen, totdat de 38-jarige Valverde hem op de hellende aankomststrook nog voorbij snelde. Rudy Molard blijft leider.

Daar waren de grote tenoren in de Ronde van Spanje. Na goed 191 kilometer fietsen trachtte Victor Campenaerts de spurt nog te ontregelen. De hardrijder van Lotto-Soudal gaf er op vier kilometer van de streep nog een ferme lel op, maar het peloton liet zich niet verrassen. Ook niet in die laatste venijnige rotonde. Recht op de trappers dus op de hellende aankomststrook en dat had Garcia Cortina goed in de oren geknoopt. Hij ging van bijzonder ver aan, maar Peter Sagan zat in zijn wiel klaar om toe te slaan. De Slovaak ging ook op het gepaste moment aan, maar botste op een hongerige Alejandro Valverde. In de laatste meters snelde de 38-jarige Spanjaard naar de zegeruiker.

Hoe het er de rest van de dag aan toe ging? Met wind in de zeilen. De rugwind inspireerde de Portugees Tiago Machado (Katusha-Alpecin), en de Spanjaarden Jorge Cubero (Burgos-BH) en Hector Saez (Euskadi-Murias). Zij muisden er met z’n drieën al vroeg vanonder en kregen vrijwel meteen een vrijgeleide van het grote pak. De tien minuten voorsprong werden er elf, niet veel later zelfs twaalf. Veel kon het de spurtersploegen – Quick.Step en Cofidis posteerden dan maar één pion vooraan – niet schelen in het peloton. Het drietal leek een hapklare brok. Ook de Alto de Españares, de enige klim van de dag, veranderde niets aan het wedstrijdbeeld.

Ondertussen was ook de eerste opgave in deze Vuelta een feit. Maurits Lammertink vierde gisteren nog zijn 28ste verjaardag, maar had zijn feesthoed vandaag niet opgezet. De Nederlandse renner van Katusha kampte al enkele dagen met last aan de maag en gooide de handdoek in de ring. Zijn wielerformatie was er snel bij om te zeggen dat het niet de verjaardagstaart was, die roet in het eten gooide.

Lekke band Sagan

Weer naar de orde van de dag dan, waar er weinig tot geen actie te noteren viel. Het scenario: de drie vluchters die na drie uur koersen aan een gemiddelde van 41,3 km/u kwamen en het peloton dat stilaan maar zeker het tempo oplegde. Het verhaal van de kat en de muis. Net wanneer de finale aanbrak, kreeg Peter Sagan af te rekenen met een lekke band. Hij werd nog teruggebracht naar het peloton, maar het waren krachten die hij in de finale wel kon gebruiken. Ondertussen werd Machado door het gespin van het peloton als laatste opgeslokt. Waarna Alejandro Valverde zijn vet palmares dus nog wat aandikte. Er moet al veel gebeuren vooraleer Valverde het winnen verleert.