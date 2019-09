Opnieuw bingo voor Deceuninck-Quick.Step: Jakobsen sprint naar zege in slotrit Vuelta, Roglic eindwinnaar XC

15 september 2019

19u55 6 Vuelta Fabio Jakobsen heeft de Vuelta afgesloten met een tweede ritzege. De Nederlander van Deceuninck-Quick.Step toonde zich de snelste in de straten van Madrid. De eindzege van Primoz Roglic kwam daarnaast niet meer in gevaar.

De 21ste en laatste etappe, 106,6 kilometer lang, bracht het peloton van Fuenlabrada naar Madrid. Het eerste deel van de wedstrijd werd aan een slakkengangetje afgewerkt, halverwege barstte de koers écht los.

Daniel Martínez en Diego Rubio sprongen weg, terwijl Deceuninck-Quick.Step, Bora-Hansgrohe en UAE Team Emirates de boel controleerden. Slechts twee koplopers dus, een ideale situatie voor de sprintersploegen.

Op zeven kilometer van de streep was het liedje van het leidersduo uitgezongen. Een massasprint in Madrid was onvermijdelijk. En daarin rekende Fabio Jakobsen maar net af met Sam Bennett. Zege nummer vijf voor Deceuninck-Quick.Step in deze Vuelta.

Primiz Roglic kende een zorgeloze dag en vierde zijn eerste eindoverwinning in een grote ronde. De 29-jarige Sloveen heeft in de eindstand een bonus van 2'33" op wereldkampioen Alejandro Valverde en 2'55" op zijn jonge landgenoot Tadej Pogacar.