Open strijd voor eindzege, voorspelbaarheid in de sprint? Wie doet Viviani wat? Kijk in uw glazen bol en speel mee met de Gouden Vuelta!

10u38 0 Vuelta Van het Centro Pompidou in Malaga tot de Paseo del Prado in Madrid. Zaterdag begint de 73ste Ronde Van Spanje, de Vuelta a España. Beginnen met een tijdrit van 8 km, eindigen met een 100 km vlakke slotrit. Tussendoor liefst 9 aankomsten bergop. Van ons wil u uiteraard graag weten wie er zeker in uw Gouden Vuelta ploeg moet: dus hierbij de favorieten voor de eindzege en de snelle mannen.

EINDZEGE

Vier deelnemers wonnen de Vuelta al eens eerder: Fabio Aru, Nairo Quintana, Vincenzo Nibali en Alejandro Valverde. Aru won dit seizoen nog niets en het lijkt ons dan ook hoogst twijfelachtig dat hij deze Vuelta opeens wel naar z’n hand weet te zetten. Ook voor Quintana was het dit jaar armoe troef, op z’n ene ritzege in de Tour na. Het parcours lijkt op het lijf van de Colombiaan geschreven. Maakt hij zo z’n seizoen helemaal goed? En wat met Nibali? Is hij hersteld van z’n val in de Tour? Van Valverde moeten we allicht niets meer verwachten dan een ritzege. Wie dan wél de topfavoriet is om deze Vuelta te winnen? Richie Porte? Rigoberto Uran? Simon Yates? Steven Kruijswijk? Ons dark horse tenslotte: Miguel Angel Lopez. En om er nog één naam bij te gooien: Michal Kwiatkowski. De Poolse ex-wereldkampioen mag voor het eerst zijn eigen kans gaan als klassementsman, en met hem weet je maar nooit.

SNELLE MANNEN

Voor de massaspurten zijn alle ogen gericht op Elia Viviani. ’t Is niet de vraag of hij een rit wint, maar hoeveel. Drie, vier, vijf: het zou zomaar kunnen. Belangrijkste outsiders: Peter Sagan natuurlijk, maar ook Giacomo Nizzolo en Nacer Bouhanni (als hij niet valt of uitgesloten wordt). Al vrezen we dat ze allemaal hun tanden gaan kapot bijten op de snelle Italiaan van Quick Step. We zijn wel benieuwd wat Max Walscheid kan doen. De jonge spurter van Team Sunweb won dit jaar al een ronde in de Tour de Yorkshire en staat voor het eerst in z’n carrière aan de start van een grote ronde.

En wat met onze landgenoten? Tiesj Benoot zal revanche willen voor z’n val in de Tour. Bovendien zit hij nog zo fris als een hoentje. En met Thomas De Gendt weet je maar nooit. Sowieso dat deze aanvaller z’n mindere Ronde van Frankrijk zal willen goedmaken. Tot slot zou Dylan Teuns wel eens voor de verrassing kunnen zorgen. Waar hij de afgelopen weken altijd net te kort kwam, heeft hij nu misschien wél net dat tikkeltje extra.

