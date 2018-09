Onbekende Rodriguez wint bergrit in Vuelta, drie Belgen in top vijf XC

07 september 2018

17u21 4 Vuelta Serieuze verrassing in de dertiende etappe van de Vuelta. Vluchter Oscar Rodriguez heeft zijn team Euskadi-Murias een knappe ritzege bezorgd. Rafal Majka werd tweede, Dylan Teuns derde. Bjorg Lambrecht en Laurens De Plus maakten de top vijf compleet. Jesus Herrada behoudt de rode leiderstrui.

’t Was opnieuw klimmen geblazen in de Vuelta. De renners trokken van Candás Carreño naar La Camperona. Het venijn zat hem andermaal in de start. De laatste twee kilometer van de slotklim kende een stijgingspercentage van 15%. Niet min. Deze dertiende rit was een etappe voor vrijbuiters, vandaar dat er heel wat renners in de juiste ontsnapping wilden zitten.

Het duurde een poos, maar na een dik halfuur kwam er een kopgroep van 32 renners tot stand. Daarbij liefst acht Belgen: Laurens De Plus, Thomas De Gendt, Pieter Serry, Maxime Monfort, Dylan Teuns, Tosh Van der Sande, Sander Armée en Bjorg Lambrecht. Daarnaast ook enkele grote namen voorin: Benjaming King, Rafal Majka, Bauke Mollema, Sergio Henao en Ilnur Zakarin.

De leiders werkten goed samen, waarna De Gendt en co een bonus van bijna tien minuten bij elkaar fietsten. Zo nam tweevoudig ritwinnaar King onderweg virtueel de leiderstrui over van Jesus Herrada. Maar door een tempoversnelling van Movistar was de Amerikaan weer snel leider af. Aan de voet van de slotklim hadden de koplopers nog een voorsprong van 3 minuten en 45 seconden. Voldoende.

Verrassende Rodriguez

Op de La Camperona zonderde Majka zich af van zijn metgezellen. Maar Teuns maakte vervolgens met succes de sprong naar de Pool. En toch was de dagzege geen prooi voor een van hen. De onbekende Oscar Rodriguez deelde zijn klim geweldig in en wist iedereen te remonteren.

Majka moest vrede nemen met de tweede plek, een uitgetelde Teuns eindigde als derde. Lambrecht en De Plus finishten respectievelijk als vierde en vijfde. Drie Belgen dus in de top vijf. Knap. Wat later toonde Nairo Quintana zich de beste klimmer van de klassementsmannen. Jesus Herrada blijft leider.

