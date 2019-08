Nog last minute-tips nodig? Kijk hier naar de Gouden Vuelta-ploegen van onze kenners De redactie

22 augustus 2019

16u30 1 Vuelta De Vuelta? We zijn er helemaal klaar voor! En u? Speelt u al tegen uw broer, lief, buurman, zoon, dochter, kuisvrouw,…? Dit is alvast het ideale moment om het ook tegen ons op te nemen. Hier zijn de teams van VTM, HLN en de Gouden Spelen. Doen jullie beter? Veel succes!

Wielerjournalist Merijn Casteleyn, stelde namens de redactie van VTM zijn ideale team voor deze Vuelta samen. ‘VDBissimo’ wordt stilaan een garantie op een topteam. Merijn legt uit wie waarom een plaatsje bij zijn vijftien kreeg. “Roglic was derde in de Giro, maar kende ook wat pech. Misschien is hij in deze Vuelta wel opnieuw dé topfavoriet. Hij kan bovendien op heel veel gebieden scoren. Een echte puntenpakker dus.”

Wout Poels mag dan weer voor eigen rekening rijden en gaat daar -hopelijk- dankbaar gebruik van maken. Niet evident in een ploeg met zoveel kopmannen, dus dit is een buitenkans voor hem. Van Esteban Chaves hoop ik dat hij echt helemaal terug zijn oude niveau haalt en Miguel Angel Lopez is toch wel een beetje een vraagteken. Na de Giro reed hij enkel nog de ronde van Polen, maar met al die aankomsten bergop is hij toch iemand die kan scoren volgens mij. Kan bovendien rekenen op een erg sterke ploeg. Met Higuita, Aranburu, Rodriguez en Ghebreigzabhier heb ik vier vrijbuiters/klimmers. Het moet wat meezitten willen zij punten sprokkelen.”

“In mijn team ook vier spurters. Bennett, Jakobsen, Mezgec en Van der Sande. Bennett zal willen scoren nadat Ackermann dat deed in de Giro. Hetzelfde geldt voor Jakobsen nadat hij in grote wedstrijden vaak geblokkeerd werd door Viviani. Intrinsiek is hij een van de snelste spurters ter wereld. Mezgec verkeert in vorm en Van der Sande kan ook in een iets lastiger spurt overleven.”

“Naast Tosh heb ik nog drie Belgen: allereerst zijn kampergenoot Thomas De Gendt, die andermaal gaat bewijzen dat hij ‘iets zots’ kan doen -de Vuelta leent zich daar ook toe. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor Dylan Teuns. En tot slot krijgt ook Philippe Gilbert krijgt een plaats in mijn team, al was hij behoorlijk duur. Philippe zal echter héél gemotiveerd zijn na zijn niet-selectie voor de Tour. Minstens even belangrijk: een maand voor het WK zal hij zich willen tonen aan de bondscoach.”

Ook de redactie van de Gouden Spelen en de sportredactie van Het Laatste Nieuws stelden een ploegje samen. Je vindt ze hieronder!

