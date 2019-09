Movistar zwaar aangepakt nadat het doortrok net wanneer Vuelta-leider Roglic tegen asfalt smakte: “Idioten” GVS

13 september 2019

20u21 0 Vuelta Het Movistar Team was vandaag in de Vuelta kop van jut na de veelbesproken aanval die de ploeg in het peloton inzette, meteen na de val van onder meer rode trui Primoz Roglic in de negentiende rit. Ploegleider José Luis Arrieta is zich van geen kwaad bewust en haalt uit naar de UCI: “Blijkbaar vinden ze het van belang dat Roglic wint. Te gek voor woorden.” Witte trui Miguel Angel Lopez is dan weer snoeihard voor de Spaanse wielerformatie. “Het zijn idioten. Typisch iets voor hen.”

🚴‍♂️🇪🇸 | Crash in het peloton met o.a. Primoz Roglic en Miguel Angel Lopez en Movistar besluit gas te geven...



Bekijk etappe 19 in #LaVuelta live op Eurosport 1 en de Eurosport player pic.twitter.com/8CzbMj5z3t Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link

Arrieta verdedigde zich al tijdens de rit voor de omstreden actie. Hij vroeg zich zelfs af waar de commotie vandaan kwam. “Dit soort dingen is ons al zo vaak voorgevallen. Met Alejandro Valverde in de Tour en in de Vuelta. Maar niemand vroeg toen waarom niemand op Alejandro heeft gewacht. Ik zie niet graag iemand vallen. Maar we hebben zelf ook al koersen verloren door een crash. En het was vooraf de bedoeling om aan te vallen op die plek. Dat was het tactisch plan. Vervelend dat Roglic net daarvoor viel”, verweerde de oud-wielrenner zich.

Op zijn beurt viel Arrieta de internationale wielerfederatie UCI aan. “De beslissing om de actie stop te zetten was de onze, nadat de jury had gezegd dat ze zouden toelaten dat renners achter de auto’s terugkeerden. Dat mag niet, maar de officials grepen niet in. Toen wij in het verleden slachtoffer waren van een val, nam de UCI die beslissing niet. Is dat het wielrennen? De UCI die beslist wie gaat winnen? Blijkbaar vinden ze het van belang dat Roglic wint. Te gek voor woorden.”

Lopez: “Idioten”

Miguel Angel Lopez, een ander slachtoffer van de val, haalt verwoestend uit naar de Spaanse wielerformatie. "Movistar is onrespectvol. Het is typisch voor hen om van zoiets te profiteren. Zij zijn altijd de idioten die zo'n dingen doen. Altijd dezelfde. We weten hoe ze wedstrijden rijden. Ze hebben het al zoveel gedaan. Eens zien of ze op een dag ook eens vooraan kunnen aanvallen zoals het moet", klonk het bijzonder hard.

Ook wereldkampioen Valverde was de pineut: "Ik word boos als ik een wereldkampioen zo zie koersen. Wat een wereldkampioen hebben we! Een wereldkampioen moet het goede voorbeeld geven. En respect tonen om zelf gerespecteerd te worden. Dit was een gebrek aan respect voor de rode trui en alle andere renners die gevallen waren.”