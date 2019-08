Morgen gaat de Vuelta van start: wat u moet weten over de 74ste editie van de Ronde van Spanje Redactie

23 augustus 2019

11u32

Bron: Belga 0 Vuelta Morgen begint de Ronde van Spanje. Hoe ziet het parcours eruit? Naar welke kleppers moeten we uitkijken? En hoeveel Belgen staan er aan de start? Een voorbeschouwing op de 74ste editie van de Vuelta.

Zélf de Vuelta winnen? Dat kan door deel te nemen aan de Gouden Vuelta!

Parcours

Het parcours van deze Vuelta bevat slechts enkele kilometers tegen de klok en vooral veel klimwerk met maar liefst acht aankomsten bergop. In tegenstelling tot de Tour en de Giro bevindt het zwaartepunt zich niet in de slotweek, maar moeten klassementsrenners wellicht hun slag slaan daarvoor.

De Vuelta start met een korte ploegentijdrit over 13,4 km. Grote verschillen zullen dan ook nog niet opgetekend worden. Favorieten voor de dagzege zijn Team Sunweb, Deceuninck-Quick.Step, Mitchelton-Scott en Team Ineos. Met enkel nog de tijdrit in Pau, daags na de eerste rustdag, over 36,2 km, staan er dus niet veel kilometers tegen de klok op het programma, 49,6 slechts in totaal.

🔥 Etapa 10 | Stage 10 🔥 #LaVuelta19



🚩Jurançon > Pau 🏁

📅 3/9

🚴 C.R.I. | ITT - 36,1 km pic.twitter.com/oQ04BtrgAe La Vuelta(@ lavuelta) link

Sprinters krijgen in deze editie iets meer kansen dan andere jaren. Met Fernando Gaviria, Sam Bennett, John Degenkolb, Luka Mezgec, Fabio Jakobsen, die zijn debuut maakt in een grote ronde, en onze landgenoot Edward Theuns staan er enkele snelle jongens aan de start. Zaak is om in de Vuelta de hoogtemeters goed te overwinnen in zogenaamde vlakke ritten en nog iets over te houden voor de sprint. Kansen lijken er in de derde etappe in Alicante, de vierde rit met aankomst in El Puig, rit acht naar Igualada, rit 14 naar Oviedo, etappe 17 in Guadalajara en de slotrit in Madrid.

Vrijbuiter lijken dan weer aan zet op dag twee in de rit naar Calpe, al kan het ook dat een sterke sprinter overleeft. Per slot van rekening zitten we nog maar aan rit twee van de Spaanse rittenkoers. Verder liggen er kansen in rit 11 naar Urdax-Dantxarinea, etappe 12 naar Bilbao en de 19de rit naar Toledo. De laatste keer dat de Vuelta daar arriveerde, in 2010, won Philippe Gilbert door Tyler Farrar in de sprint te verslaan, de slotkilometer is immers een oplopende kasseiweg. Vier kansen, maar dat kan nog oplopen en hangt af van de klassementsrenners.

🔥 Etapa 19 | Stage 19 🔥 #LaVuelta19



🚩Ávila > Toledo 🏁

📅 13/9

🚴 163,4 km



🇪🇦 Sprint final en una rampa de adoquín.



🇬🇧 Final sprint with an ascending paved road. pic.twitter.com/y2xnyodrHV La Vuelta(@ lavuelta) link

Die moeten al vroeg in de Vuelta aan de bak. Op dag vijf al, in de rit naar het Observatorio Astrofisico de Javalambre, een slotklim van 11,6 km, gemiddeld 7,8%, met vooral in het slot hoge stijgingspercentages. Het is een eerste kans om elkaar te testen bergop. Ook de twee dagen daarna krijgt het peloton heel wat kilometers bergop voorgeschoteld om dan op zaterdag in Catalonië wellicht te sprinten. Daags voor de eerste rustdag wacht een spektakelrit in Andorra, slechts 94,4 km lang, met vier gecategoriseerde beklimmingen, een deel over gravelwegen (zo’n 4 km) en finish op de Alto Els Cortals d’Encamp, 5,7 km, maar gemiddeld 8,3% en met stukken tot 15 procent. Bovendien verdeelt de organisatie die klim in drie delen, eigenlijk is het bijna één lange klim, met korte afdalingen, van ruim 20 km. Wil een klassementsrenner vertrouwen tanken voor de rustdag, dan moet hij hier de macht grijpen.

De rustdag volgt in het Franse Pau, waarna het peloton op dinsdag dan een tijdrit over 36,2 km wacht, van Jurançon naar Pau. Woensdag zijn we alweer in Spanje voor een overgangsrit voor aanvallers, met daags nadien opnieuw een kans in rit 12 in het Baskenland naar Bilbao. Tot slot doet vooral de rit op vrijdag tot de verbeelding spreken naar Los Machucos, over 166,4 km met onderweg zes gecategoriseerde beklimmingen en dan de finish naar Los Machuchos, 6,8 km lang aan 9,2% gemiddeld, met ook stukken tot 25%, en steile afdalingen. Een Muur waar Kruijswijk geen al te beste herinneringen aan heeft.

🔥 Etapa 13 | Stage 13 🔥 #LaVuelta19



🚩Bilbao > Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega 🏁

📅 6/9

🚴 167,3 km



🇪🇦 7 puertos con la llegada final a los Machucos.

🇬🇧 7 climbs including the final ascent to Los Machucos. pic.twitter.com/QgQmYMTatc La Vuelta(@ lavuelta) link

Daags nadien kan er op zaterdag even op adem gekomen worden met nog een kans voor sprinters, op zondag en maandag moet er dan weer stevig geklommen worden in Asturië met twee aankomsten bergop. Deze twee etappes zullen er inhakken en het zwaarste van deze Vuelta ligt dan achter de rug.

De rustdag volgt op dinsdag, woensdag wordt voor sprinters of aanvallers. Op donderdag volgt nog een bergrit, maar deze keer niet met aankomst bergop, maar na een afdaling van zo’n 25 km. Vrijdag wacht een overgangsrit naar Toledo, zaterdag is de laatste kans om een gooi te doen naar de eindzege met de bergrit over 190,4 km naar het Plataforma de Gredos. Onderweg liggen nog vier hellingen, aankomst volgt na 9 km aan 4,3%. Het is een grillige klim met stukken tussen 10 en 15 procent en vooral de laatste 3 km laten zich voelen. Op zondag volgt dan het defilé naar Madrid voor de sprinters.

🇪🇦 El recorrido de #LaVuelta19

3272,2 km - 21 etapas: 6 llanas - 7 de montaña - 4 de media montaña (2 con final en alto) - 1 C.R.E. - 1 C.R.I.



🇬🇧 #LaVuelta19 route.

3272,2 km - 21 stages: 6 flat - 7 mountain - 4 hilly (2 hilly with high altitude finale) - 1 TTT - 1 ITT pic.twitter.com/FOmIgsJXbX La Vuelta(@ lavuelta) link

Rittenschema

24.08.19: rit 1: Salinas de Torrevieja - Torrevieja: 13.4 km (TTT)

25.08.19: rit 2: Benidorm - Calpe: 199.6 km

26.08.19: rit 3: Ibi - Alicante: 188.0 km

27.08.19: rit 4: Cullera - El Puig: 175.5 km

28.08.19: rit 5: L’Eliana - Observatorium Javalambre: 170.7 km

29.08.19: rit 6: Mora de Rubielos - Ares del Maestrat: 198.9 km

30.08.19: rit 7: Onda - Mas de la Costa: 183.2 km

31.08.19: rit 8: Valls - Igualada: 166.9 km

01.09.19: rit 9: Andorra la Vella - Cortals d’Encamp: 94.4 km

02.09.19: rustdag op maandag

03.09.19: rit 10: Jurançon - Pau: 36.2 km (ITT)

04.09.19: rit 11: Saint-Palais - Urdax-Dantxarinea: 180.0 km

05.09.19: rit 12: Circuito de Navarra - Bilbao: 171.4 km

06.09.19: rit 13: Bilbao - Los Machucos: 166.4 km

07.09.19: rit 14: San Vincent de la Barquera - Oviedo: 188.0 km

08.09.19: rit 15: Tineo - Santuario del Acebo: 154.4 km

09.09.19: rit 16: Pravia - Alto de la Cubilla, Lena: 144.4 km

10.09.19: rustdag op dinsdag

11.09.19: rit 17: Aranda de Duero - Guadalajara: 219.6 km

12.09.19: rit 18: Colmenar Viejo - Becerril de la Sierra: 177.5 km

13.09.19: rit 19: Ávila - Toledo: 165.2 km

14.09.19: rit 20: Arenas de San Pedro - Plataforma de Gredos: 190.4 km

15.09.19: rit 21: Fuenlabrada - Madrid: 106,6 km

Belangrijkste (buitenlandse) deelnemers

Deze buitenlandse kleppers nemen deel aan de Vuelta: Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Miguel Ángel López, Jakob Fuglsang, Rafal Majka, Sam Bennett, Fabio Jakobsen, Rigoberto Urán, Esteban Chaves, Edvald Boasson Hagen, Wout Poels, Tao Geoghegan Hart, Primoz Roglic, Steven Kruijswijk, Wilco Kelderman, John Degenkolb, Fabio Aru, Fernando Gaviria en Tadej Pogacar.

11 Belgen

Elf landgenoten zijn zaterdag van de partij in de Vuelta: Dylan Teuns, Philippe Gilbert, Thomas De Gendt, Jelle Wallays, Edward Theuns, Sander Armée, Tosh Van der Sande, Tim Declercq, Nathan Van Hooydonck, Harm Vanhoucke en Steff Cras. Die laatste drie maken hun debuut in een grote ronde.

De voorbije Tour de France mocht 21 landgenoten verwelkomen, de Vuelta moet het dus met minder doen, al was de Giro nog minder bezet met slechts tien Belgen aan de start. Thomas De Gendt is de enige landgenoot die in alle drie de grote rondes van de partij is. Hij is daarmee ook de enige renner in het peloton die dit jaar de drie grote rondes rijdt.

Laatste 10 winnaars

2018: Simon Yates (GBr)

2017: Chris Froome (GBr)

2016: Nairo Quintana (Col)

2015: Fabio Aru (Ita)

2014: Alberto Contador (Spa)

2013: Chris Horner (VSt)

2012: Alberto Contador (Spa)

2011: Chris Froome (GBr) (na dopingschorsing Juan José Cobo)

2010: Vincenzo Nibali (Ita)

2009: Alejandro Valverde (Spa)

Meer over Vuelta

wielersport

sportdiscipline

sport

wegwielrennen