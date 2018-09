Met de gashendel open: De Marchi zet beklijvende rit in Vuelta naar zijn hand. Pinot komt tekort voor leiderstrui MDB & DMM

05 september 2018

16u57 0 Vuelta Spektakel van start tot finish. Dat bracht de elfde en langste etappe van deze Vuelta vandaag. Na 207,8 kilometer, talloze aanvalspogingen en een aanval van Thibaut Pinot op de leiderstrui was Alessandro De Marchi uiteindelijk de snelste. Vluchter Pinot - die een tijd virtueel leider was - kwam uiteindelijk tekort om de rode trui van Simon Yates, die leider blijft, over te nemen. Dylan Teuns werd nog knap vijfde voor Tiesj Benoot, maar de winnaar van de dag was ongetwijfeld de wielerliefhebber.

Met een rotvaart. Ondanks het feit dat het de langste etappe van deze Vuelta was, gingen de renners zo van start. Heel wat jongens hadden deze rit aangestipt om te kunnen zegevieren. Thomas De Gendt en Dylan Teuns bijvoorbeeld, maar hun aanval werd in de kiem gesmoord. Voor Laurens De Plus die het wat later probeerde van hetzelfde laken een broek. Wegspringen bleek aartsmoeilijk, getuige het gemiddelde van 49 km/u na een uur koers. Dat mocht niemand minder dan Vincenzo Nibali aan den lijve ondervinden. Ook de ‘Haai van Messina’ kreeg - tot twee keer toe - geen vrijgeleide. Tussendoor moesten Nacer Bouhanni, Alexis Gougeard en Georg Preidler opgeven.

Dylan Teuns wilde de strijdbijl niet zomaar begraven. Met nog iets meer dan 100 kilometer te gaan trok hij er samen met Tiesj Benoot en heel wat interessante namen op uit. Op het golvende parcours hadden onder meer Pierre Rolland en Rafal Majka zich ook vooraan genesteld. Daar stopte het echter niet. Uiteindelijk vormde er zich een groep van 19 renners. Mét Thibaut Pinot. De Fransman die in het klassement van deze Vuelta al 2’33” moest prijsgeven op leider Simon Yates vormde zowaar een bedreiging voor de leider.

Putsch Pinot?

Het kwam zelfs zover dat Pinot zich virtueel in de rode trui hees. Bij Movistar zagen ze het gevaar en al snel werden de pionnen ingezet. Het tempo ging nog maar eens met een snok de hoogte in. Na 140 kilometer viel er een gemiddelde van 45,8 km/u te noteren. Waanzin. Zeker op dit heuvelachtig en bijzonder lang parcours. Hemel en aarde bewoog Pinot tussendoor om zijn klassement nieuw leven in te blazen. Op het eind van de dag zou hij slechts twaalf luttele seconden goedmaken op de klassementsrenners. Een Franse vloek zal volgen. Zeker nadat Pinot vol de kaart van de aanval trok.

Teuns en Benoot in top 10

Op geen enkel moment viel het stil. Elke van de 207 kilometers werd er volop gekoerst en vooraan volgde de ene aanval de andere op. Zo was er bijvoorbeeld Bauke Mollema die het op zo'n 40 kilometer van de streep alleen probeerde. Zonder succes. De Marchi ging dan maar een keer solo, maar hij kreeg Jhonatan Restrepo mee in zijn wiel. Dylan Teuns moest dan maar als trouwe BMC-ploegmaat afstoppen voor De Marchi. Met succes. De Italiaan kletste Restrepo dan toch uit het wiel en greep de zegeruiker. Dylan Teuns eindigde uiteindelijk knap vijfde voor landgenoot Tiesj Benoot.

En de klassementsmannen? Buiten Thibaut Pinot hielden die zich lange tijd gedeisd. Totdat het ultieme slot aanbrak. Nairo Quintana plaatste nog een demarrage om zo ploegmaat Alejandro Valverde te piloteren. Het was een poging om Simon Yates, die slechts een seconde voorsprong had op Valverde, zijn leiderstrui te ontfutselen. Zonder succes. De renner van Mitchelton-Scott blijft ook na vandaag leider in de Vuelta. Wat wel meer dan succes was: deze etappe. Met de vele plotwendingen, aanvalslust en beklijvende duels. Kortom, om duimen en vingers bij af te likken.