Mas wint ultieme bergrit in Vuelta, Yates heeft (zonder ongelukken) eindzege beet én De Gendt is eindwinnaar bergklassement XC

15 september 2018

17u54 10 Vuelta Enric Mas heeft de voorlaatste etappe en ultieme bergrit van de Vuelta gewonnen. Simon Yates finishte als derde en is zonder ongelukken de eindwinnaar van deze Ronde van Spanje. Daarnaast verzekerde Thomas De Gendt zich van de bolletjestrui. Die laatste is zo de eerste Belgische bergkoning in een grote ronde sinds Lucien Van Impe in de Tour van 1983.

Een rit van 97,3 kilometer met zes cols. De laatste echte uitdaging in deze Vuelta was kort, maar krachtig. Vooral de slotklim, de Coll de la Gallina, viel niet te onderschatten: 7,7 kilometer bergop aan 7,8 procent gemiddeld, mét pieken tot 15 procent. Drie vragen moesten vooraf beantwoord worden: wie wint de etappe? Kan Thomas De Gendt de bollen behouden? En verzekert Simon Yates zich van de eindzege?

Verbluffende De Gendt

Het ging meteen bergop vanaf de start. En De Gendt zette al snel de puntjes op de i. Onze landgenoot knalde iedereen uit het wiel en bereikte als eerste de top van de Coll de la Comella, een hindernis van tweede categorie. Ook op de volgende helling toonde de Belg zich vooraan de beste klimmer. Nog eens tien bergpunten erbij, concurrent Bauke Mollema had geen antwoord in huis.

Vervolgens werd De Gendt vergezeld door veertien renners. De vijftien leiders kregen amper speelruimte, aangezien de troepen van Astana een plannetje hadden. Miguel Angel Lopez ging reeds op een veertigtal kilometer van de streep aan. De Colombiaan deed zo in extremis een gooi naar het eindpodium.

Lopez knalde naar de kop van de koers, maar werd door de ploegmakkers van Yates niet veel later bij de lurven gevat. Hergroepering. Alles te herdoen. Voor De Gendt ging het dan weer te snel, maar omdat Mollema te weinig bergpunten sprokkelde, had onze landgenoot de bolletjestrui wél beet. Hij is daarmee de eerste Belgische bergkoning in een grote ronde sinds Van Impe. Chapeau.

Mas én Lopez mee op podium

Op de voorlaatste helling wisten vier renners zich af te zonderen: Yates, Lopez, Mas en Quintana. Het leiderskwartet begon met een voorsprong van een halve minuut aan de slotklim. Op die Coll de la Gallina pakte Lopez uit met een verschroeiende versnelling. Enkel Mas kon mee, Yates volgde de hele tijd op een twintigtal seconden. Hij zou later als derde over de streep rijden.

Wat verderop zakte Valverde door het ijs. De etappe te veel. Weg eindpodium. Voorin streden Mas en Lopez voor de dagzege. De 23-jarige Spanjaard ging in de absolute slotfase als eerste aan en hield de Colombiaan af. Knappe zege voor Mas, die zelfs tweede in het eindklassement wordt. Lopez greep dus naast de overwinning, maar mag morgen wel met Yates en Mas mee op het eindpodium in Madrid.