Lotto-Soudal schorst De Weert tot het einde van de Vuelta na “incident en eerdere waarschuwing” Redactie

27 augustus 2019

22u57 8

Lotto-Soudal heeft beslist om Performance Manager Kevin De Weert (37) tot het einde van de Ronde van Spanje te schorsen. Dat laat de Belgische WorldTour-ploeg weten. “Naar aanleiding van een incident aan de vooravond van de Vuelta en na een eerdere waarschuwing, heeft het management van wielerploeg Lotto Soudal beslist om haar Performance Manager, Kevin De Weert, met onmiddellijke ingang voorlopig te schorsen voor de rest van de duur van de wedstrijd”, klinkt het in een communiqué van Lotto-Soudal. “Het ploegmanagement zal verder geen commentaar geven tot er een gesprek plaatsvindt tussen General Manager John Lelangue en Kevin De Weert, na zijn terugkeer in België.”

De Weert maakte vorig jaar ietwat verrassend de overstap naar Lotto-Soudal. De ex-profrenner was sinds februari 2016 bondscoach bij de Belgische wielerbond. Hij behaalde met Tom Boonen brons in Doha 2016. Vorig jaar in Innsbruck kwam De Weert met vier Belgische medailles naar huis (Campenaerts brons in de tijdrit, Lambrecht zilver bij de U23, twee keer goud voor Remco Evenepoel bij de juniores). Als Performance Manager bij Lotto zette De Weert dit jaar mee zijn schouders onder het project van Victor Campenaerts om het werelduurrecord te verbeteren. De tijdrijder slaagde in het Mexicaanse Aguascalientes ook in zijn opzet.